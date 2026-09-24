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Axenix разработал образовательную платформу для проекта «Свет науки в детский дом»

В сентябре 2026 г. компания Axenix и Тверской государственный университет (ТвГУ) запустили образовательный портал «Свет науки в детский дом». Это интернет-площадка одноименного проекта, который помогает воспитанникам детских домов в интерактивной форме знакомиться с различными областями научных знаний. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Проект реализуется при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России и охватывает 12 регионов России и более 100 детских домов. С июня по декабрь 2026 г. каждый месяц к проекту подключается новый регион – от Тверской и Калужской областей до Вологодской и Новгородской. Цель проекта – не просто рассказать детям о науке, а развить познавательный интерес и в перспективе помочь с профессиональным определением и социальной адаптацией.

Проект построен не на скучных лекциях, а живом взаимодействии с наукой. В программе – научпоп-лекции от ведущих ученых России, интеллектуальные игры, тренинги компетенций и карьерные тренинги, которые помогают ребятам понять, какую профессию выбрать. Акцент сделан на практике: науку не просто показывают, а дают возможность попробовать. Сайт svet-nauki.ru объединяет всю информацию о проекте и открывает доступ к научно-популярному контенту и интерактивным курсам, специально подготовленным профессиональными педагогами.

Разработку платформы взяла на себя компания Axenix, многолетний партнер ТвГУ. От обсуждения концепции до запуска проекта прошло около двух месяцев. За это время команда спроектировала архитектуру, способную выдерживать высокие нагрузки и хранить большой объем контента, а также реализовала интерфейс, который одинаково удобен и для детей, и для взрослых пользователей. Портал построен с расчетом на дальнейшее масштабирование — как по объему материалов, так и по числу одновременных пользователей.

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«Портал станет единой точкой входа для всех участников проекта – воспитанников детских домов, авторов контента и партнеров. Для нас это возможность применить свою экспертизу в важном и социально значимом проекте и сделать так, чтобы наука для детей была не абстрактной, а живой и понятной. Уже сейчас мы видим, как платформа наполняется контентом, и это только начало», – сказал Владимир Селянкин, руководитель тверского офиса Axenix.

«Проект «Свет науки в детский дом» направлен на формирование у воспитанников детских домов устойчивого интереса к научному познанию. Доступность науки для всех детей без исключения — это миссия, которую Тверской государственный университет принимает как непосредственную задачу своей работы», — отметил ректор ТвГУ Дмитрий Беспалов.

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