Летом перевозок стало больше: выросли продажи товаров для транспорта и упаковки

Этим летом россияне и бизнес стали активнее пользоваться услугами перевозки и доставки, а вместе с ростом объемов перевозок увеличились продажи товаров для обслуживания транспорта и упаковки отправлений. По данным «Авито Услуг», спрос на перевозки вырос на 13% год к году, при этом на городские перевозки и доставку — на 24%. Данные онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» также фиксируют рост продаж автогаражного оборудования и упаковочной продукции — как среди компаний, так и среди частных покупателей. Об этом CNews сообщили представители «ВсеИнструменты.ру».

По данным аналитиков «Авито Услуг», по итогам лета 2026 г. спрос на услуги по перевозкам вырос на 13% по сравнению с 2025 г. Среди регионов-лидеров можно выделить Ленинградскую область +66%, Приморский край +60% и Республику Мордовия +49%.

Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте перевозок и доставки по городу: спрос на такие услуги увеличился на 24% год к году, а в августе — еще на 7% по сравнению с июлем.

За этот же период выросла востребованность товаров для эксплуатации транспорта. Согласно данным «ВсеИнструменты.ру», продажи автогаражного оборудования среди компаний увеличились на 8% год к году. Наиболее заметная динамика наблюдалась в Казани (+32%), Краснодаре (+14%), а также в Санкт-Петербурге (+9%) и Москве (+6%). Внутри категории автогаражного оборудования выросли продажи оборудования и принадлежностей для мойки — на 21%, автохимии — на 18%, сервисно-гаражного инструмента — на 13%, автомобильных аксессуаров — на 12%, автомобильных масел — на 5%.

Положительная динамика отмечена и в категориях, связанных с подготовкой отправлений к хранению и транспортировке. Продажи упаковочного оборудования корпоративным клиентам увеличились на 18%, а упаковочных материалов — на 10%. Продажи упаковочного оборудования сильнее всего выросли в Самаре — в 2,1 раза, Воронеже — в 1,8 раза, Омске — в 1,5 раза. Спрос компаний на упаковочные материалы увеличился в Самаре в 2,3 раза, Воронеже — в 1,7 раза, Нижнем Новгороде — в 1,5 раза, Краснодаре — в 1,4 раза.

Частные покупатели также в июне–августе 2026 г. стали покупать больше упаковочных материалов — их продажи по стране выросли на 34%. Так, например, спрос на гофрокартон увеличился более чем в 3 раза, на воздушно-пузырчатую пленку — в 1,6 раза, а на стрейч-пленку — в 1,2 раза. Среди крупных городов наиболее заметный рост продаж упаковочных материалов зафиксирован в Краснодаре — в 1,9 раза, Челябинске — в 1,7 раза, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге — в 1,5 раза в каждом регионе. В Москве показатель увеличился в 1,4 раза.

«Рост спроса на перевозки этим летом говорит о том, что россияне и бизнес стали чаще обращаться к специалистам для перемещения грузов и доставки по городу. Особенно заметно вырос интерес к городским перевозкам — на 24% год к году. Такая динамика может быть связана с желанием делегировать транспортировку специалистам: перевозка мебели, техники, товаров и других грузов требует времени, подходящего транспорта и аккуратной погрузки», — сказали аналитики «Авито Услуги».

«Увеличение объема перевозок отражается сразу на двух операционных задачах: поддержании транспорта в рабочем состоянии и подготовке отправлений к доставке. Для перевозчиков транспорт — основной рабочий актив, так как простой работы напрямую влияет на количество выполненных заказов. При высокой загрузке особенно важны регулярное техническое обслуживание, своевременная замена масел и наличие сервисного инструмента. Одновременно увеличивается потребность в упаковке, которую подбирают с учетом необходимой защиты от влаги, загрязнений и повреждений», — сказали аналитики «ВсеИнструменты.ру».