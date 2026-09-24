«МегаФон» на 25% повысил емкость сети в Грязях Липецкой области

«МегаФон» запустил базовые станции в Грязях — третьем по численности населения городе региона. После появления дополнительных телеком-объектов связь для абонентов стала надежней даже в часы пик, а емкость сети выросла на четверть. Оценить улучшения могут более 40 тыс. жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Грязи — город-спутник областного центра, является крупнейшим в регионе железнодорожным узлом. Одна из новых базовых станций установлена на юго-востоке города в районе железнодорожной станции Грязи-Волгоградские. На станции более 15 путей, и она играет ключевую роль в приеме и выдачи грузов, что является важной частью бизнес-потоков.

Рядом находятся локомотивное депо, железнодорожная больница, Грязинский технический колледж, городской бассейн, крупный супермаркет и важнейший инфраструктурный объект города — мост через реку Матыру, соединяющий южную и северную части Грязей. Улучшение параметров сети смогли почувствовать также жители большого массива частного сектора на востоке города.

Новые телеком-объекты работают в средне- и высокочастотные диапазонах LTE, что позволило обеспечить повышенные скорости мобильного интернета и увеличение емкости сети в среднем на 25%. Теперь абонентам стало комфортнее передавать «тяжелые» файлы, вести онлайн бизнес-переговоры или общаться в мессенджерах.

«Грязи — особый город на карте Липецкой области. Здесь пересекаются крупнейшие железнодорожные магистрали, что создает отличные возможности для логистики и развития малого, среднего и крупного бизнеса. Инвестиционная привлекательность немыслима без надежной связи, поэтому мы инвестируем в развитие сети в городе. Начало уже положено», — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

«Инвестиционная политика региона для нас неразрывно связана с заботой о людях. Мы делаем все, чтобы у наших жителей были достойные зарплаты, уверенность в завтрашнем дне и возможность работать рядом с домом. Грязинская площадка является ключевой и высокоэффективной частью Особой экономической зоны «Липецк», которая стабильно удерживает позиции одной из лучших промышленных зон России. Развитие телеком-инфраструктуры в таких локациях — это дополнительные вложения в благоприятный инвестиционный климат», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.