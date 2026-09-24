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«МегаФон» обеспечил покрытие в 5 населенных пунктах на севере Удмуртии

«МегаФон» развернул мобильную сеть для жителей пяти небольших населённых пунктов на севере Удмуртии. Ещё около тысячи сельчан получили доступ к качественной голосовой связи и быстрой передаче данных в смартфонах.

Территория нового телеком- покрытия включает следующие населенные пункты: Балезинский район — село Эркешево; Игринский район — деревня Чемошур; Шарканский район — деревня Старое Ягино; Юкаменский район — деревня Починки и село Верх-Уни.

Теперь жителям будут доступны все возможности мобильной связи: общение с родными и друзьями, решение вопросов онлайн, в том числе и с помощью сервиса «Госуслуги». Скорости мобильного интернета будет достаточно, чтобы загружать приложения на смартфон, получать и отправлять электронную почту, использовать соцсети и мессенджеры.

«При запуске сети в небольших населенных пунктах мы видим, что средний уровень потребления голосовых и интернет-сервисов здесь, как правило, выше, чем в городах. Как показывает практика, жители готовы активно пользоваться возможностями, которые предлагает мобильная сеть, сразу же после появления связи. Теперь еще около тысячи жителей Удмуртии могут работать удаленно, получать государственные услуги онлайн и поддерживать контакт с близкими», — отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

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Также на территории данных населённых пунктов стали доступны услуги еще одного оператора – Yota.

Ранее «МегаФон» обеспечил связь в 14 населенных пунктах, где проживает около 3 тыс. человек.

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