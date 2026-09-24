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«МегаФон» ускорил связь в Таганрогском заливе

«МегаФон» расширил цифровой ландшафт Азовского района. Изменения уже оценили жители сел Круглое, Высочино, а также отдыхающие на Павло-Очаковской косе. Теперь средняя скорость загрузки данных в этих локациях достигает 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в районе крупнейшего залива Азовского моря. Для того чтобы избежать перегрузок, «МегаФон» провел рефарминг — перевел частоты, задействованные в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Теперь телеком‑оборудование работает в высокочастотном диапазоне, он наиболее эффективен для повышения емкости сети.

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«Азовский район славится туристическими локациями: сюда едут за мелководьем, ракушечными пляжами и отличными условиями для виндсерфинга и кайтсерфинга. Поэтому работы коснулись не только жилых массивов, но и большого количества пляжных зон, что особенно актуально в летний и бархатный сезоны. Мы со своей стороны продолжаем системно усиливать сеть в Донском регионе», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов.

По данным оператора, отдых в Азовском районе чаще всего выбирают жители Москвы, Санкт‑Петербурга, Краснодара, Воронежа и Ставрополья. Среди путешественников распределение по полу оказалось почти равным: женщины составили 55%, мужчины — 45%.

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