«Рег.облако» выводит на рынок облачный WAF для малого и среднего бизнеса

Провайдер облачных и bare-metal решений «Рег.облако» запускает WAFaaS собственной разработки — сервис защиты сайтов, веб-приложений и API в формате облачной подписки. Продукт рассчитан на компании, для которых сайт, личный кабинет, интернет-магазин или API являются частью продаж, клиентского сервиса и внутренних процессов бизнеса. Но классическая модель защиты уровня enterprise с отдельной инфраструктурой и долгим внедрением остается для них слишком сложной и дорогой. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

По рыночным оценкам, российский рынок WAF сегодня занимает порядка 20% в сфере ИБ-решений среди облачных провайдеров и продолжает расти, а динамика роста направления — 20–22% в год. Растущий спрос на WAF поддерживает рост кибератак, которые сегодня касаются не только крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса, для которых сбой веб-ресурса быстро превращается в потерю заказов, заявок и клиентского доверия. При этом доля облачного WAF в России существенно отстает от общемировых показателей — 20% против 55% в мире. Этот разрыв подтверждает наличие незаполненной ниши, и «Рег.облако» планирует покрыть этот рынок с решением собственной разработки, предлагающим облачную защиту веб-ресурсов по подписке для компаний без собственной ИБ-инфраструктуры.

На российском рынке решения класса WAF среднего сегмента чаще тарифицируются по объему нагрузки и, как правило, ориентированы на более сложную и дорогую модель внедрения по сравнению с международными сервисами, которые нередко предлагают фиксированную подписку, но не всегда учитывают локальные требования и особенности использования. В «Рег.облаке» сервис также будет развиваться по подписочной модели, однако на первом этапе он доступен в свободном режиме, а коммерческие опции с расширенными функциями защиты станут доступны позже.

Тарифная сетка WAF выстроена по принципу масштабируемости: она учитывает количество защищаемых сайтов, объем трафика (RPS) и уровень нагрузки, а также набор доступных функций защиты. При этом даже минимальный тариф включает базовый необходимый набор возможностей, чтобы обеспечить полноценную защиту уже на старте, а более продвинутые опции становятся доступны по мере роста потребностей. В компании делают акцент на self-service-модели: клиент может подключить сервис самостоятельно, использовать готовые профили защиты и управлять им без развертывания собственной инфраструктуры.

«На рынке малого и среднего бизнеса защита веб-приложений долгое время воспринималась как сложный продукт для крупных корпораций. Но для многих небольших компаний сайт, личный кабинет или API напрямую связаны с выручкой, а собственной ИБ-команды у них нет. Мы исследовали спрос на рынке и выяснили, что при выборе ИБ-решения подавляющее большинство представителей малого и среднего бизнеса в России ставят цену на первое место. Поэтому подписочная модель с низким порогом входа для них предпочтительнее», — сказал Егор Сапун, руководитель направления сертификации инфраструктуры «Рег.облака».

WAF в «Рег.облаке» ориентирован на интернет-магазины, SaaS-платформы, digital-сервисы, веб-студии, агентства, медиа, корпоративные сайты и компании, которые управляют несколькими публичными веб-ресурсами. Помимо WAF в линейке ИБ-сервисов «Рег.облака» представлена защита от DDoS-атак на уровнях L3–L4 и L7, компания обладает сертификатами соответствия ISO/IEC 27001, ISO 9001 и ISO 20000, а облачная платформа аттестована по 21 приказу ФСТЭК России для размещения персональных данных.