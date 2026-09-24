«Турбо Облако» запустило сервис защиты веб-приложений WAF с оплатой по фактическому использованию

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, расширил портфель продуктов информационной безопасности новым сервисом «Защита веб-приложений WAF». Решение позволяет отслеживать входящий трафик и выявлять подозрительную активность и угрозы, а также блокировать вредоносные запросы и предотвращать попытки несанкционированного доступа к данным. Сервис построен на решении, зарегистрированном в Едином реестре российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Сегодня практически любой бизнес использует веб-ресурсы для взаимодействия с клиентами и партнерами. При этом веб-приложения и сайты подвержены угрозам, которые могут привести к утечкам данных, простоям сервисов и финансовым потерям. Дополнительным фактором становится необходимость перехода на российские средства информационной безопасности и снижения зависимости от зарубежных решений. В этих условиях компаниям необходимы инструменты защиты, которые можно подключить без сложного внедрения и использовать без дополнительных затрат на сопровождение.

Сервис «Защита веб-приложений WAF» можно подключить через личный кабинет облачной платформы. Там же пользователь может управлять услугой и контролировать ресурсы. Такой подход позволяет использовать возможности продукта без развертывания собственной инфраструктуры и приобретения дополнительных программно-аппаратных комплексов.

Одной из особенностей сервиса в «Турбо Облаке» стала модель оплаты по фактическому потреблению. Тарификация осуществляется по количеству запросов в секунду, при этом учитывается только легитимный трафик без ограничений по количеству узлов и доступным функциям. Кроме того, пользователи могут подключить сервис без приобретения дополнительных решений информационной безопасности. Это делает сервис доступным для компаний любого масштаба — от небольших интернет-проектов до крупных корпораций.

В части функциональности в сервисе пользователям доступны инструменты для выявления атак и защиты веб-приложений, контроля аномального поведения и формирования отчетов по выявленным угрозам. Для оперативного реагирования на новые угрозы используются виртуальные обновления, обеспечивающие защиту до выпуска официальных исправлений.

Татьяна Миронова, директор по продуктам компании «Турбо Облако»: «Количество атак на веб-ресурсы продолжает расти, при этом инструменты защиты должны быть доступны не только крупным компаниям, но и среднему и малому бизнесу. Мы сделали ставку на простой запуск нашего нового сервиса, удобное управление через личный кабинет и прозрачную модель тарификации, при которой клиент платит только за реально обрабатываемый трафик. Это позволяет клиентам обеспечить защиту веб-приложений без сложного внедрения и существенных расходов на специализированные средства информационной безопасности».