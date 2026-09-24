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В ELMA365 КЭДО добавили подписание кадровых документов в мессенджере «Макс»

Компания ELMA365 добавила в систему кадрового электронного документооборота ELMA365 КЭДО новый способ подписания документов – через мессенджер «Макс». Сотрудник получает документы на подпись в мессенджер и подписывает их электронной подписью «Госключ». Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Раньше подписать кадровые документы в ELMA365 КЭДО можно было двумя способами: электронной подписью «Госключ» или облачным сертификатом коммерческого удостоверяющего центра. В первом случае сотруднику нужно было самостоятельно установить приложение и разобраться в нем, во втором – работодателю требовалось оплатить сертификат на каждого сотрудника. Подписание через «Макс» снимает оба условия: с 1 сентября 2025 г. мессенджер предустанавливается на все смартфоны и планшеты, продающиеся в России, а подпись «Госключ» сотрудник получает бесплатно на Госуслугах.

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«"Госключ" у нас работал и раньше, но сотруднику нужно было отдельно дойти до приложения и разобраться, что в нем делать. Теперь документы приходят в мессенджер и Госуслуги, которыми человек и так пользуется каждый день: увидел уведомление, подписал, вернулся к работе. Другие способы мы не убираем: компания по-прежнему может выдавать сотрудникам сертификаты удостоверяющего центра, но вариантов стало на один больше», – сказал Павел Иванов, руководитель продукта ELMA365 КЭДО.

«Электронный кадровый документооборот должен быть удобным не только для работодателя, но и для работника. Мы последовательно поддерживаем расширение каналов взаимодействия: если документ можно доставить туда, где работник уже находится – в привычный мессенджер, – это делает ЭКДО доступным для большего числа работников. Важно, что при этом сохраняются все гарантии: документ подписывается электронной подписью «Госключ» и имеет полную юридическую силу. При этом, работодатель сам решает, какие инструменты использовать, – «Макс» становится дополнительным, а не заменой существующих. Для сотрудников, которые работают удаленно или не имеют постоянного доступа к рабочему компьютеру, это особенно важно: график отпусков, заявление или ознакомление с приказом можно подписать оперативно. При этом новый формат не расширяет функционал электронного кадрового документооборота. Напомню, что ЭКДО не охватывает ряд документов, в том числе – об увольнении», – сказал заместитель Министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин.

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