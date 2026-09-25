Количество часов просмотра видео о культуре на Rutube по итогам лета выросло на 30%

Пользователи видеосервиса за июнь-август 2026 г. посмотрели более 4,2 млн часов видео в категории «Культура», что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Генеральный директор видеосервиса Rutube Сергей Иванов отметил, что видеоплатформы могут использоваться для популяризации коллекций и стать для музеев способом заинтересовать человека искусством, привлечь его внимание к экспозиции еще до посещения выставки. А данные о просмотрах будут полезны при оценке тем востребованных у аудитории.

По его словам, и музей, и видеосервис работают с ограниченным ресурсом — временем и вниманием человека. Чтобы потенциальный посетитель решил прийти на выставку, интерес к ней часто нужно сначала пробудить в цифровой среде, где он проводит значительную часть свободного времени.

«Наша задача состоит в том, чтобы человек, который увидел картину у себя в ленте, захотел дойти до галереи и увидеть ее вживую», — сказал Сергей Иванов.

В качестве примера сотрудничества культурных институций и видеосервисов он привел проект «Личная коллекция», созданный Пушкинским музеем и онлайн-кинотеатром Premier, контент которого доступен в рамках единой подписки с Rutube. Участвующие в проекте актеры рассказывают истории произведений искусства через личный опыт. На Rutube также представлены каналы таких крупнейших институций, как Пушкинский музей, Государственный исторический музей, музей им. Андрея Рублева, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Эрмитажная академия и других культурных проектов.

Размещать видео музеи могут и на собственных сайтах с помощью встраиваемого плеера Rutube. В этом случае пользователь смотрит лекцию или экскурсию на странице музея, а институция получает аналитику просмотров. Эти данные помогают оценить интерес зрителей к отдельным темам, продолжительность просмотра и географию аудитории. С их помощью музеи могут выбирать новые темы для цифровых проектов и выставок.

Глава видеосервиса назвал такой формат технологическим партнерством, которое помогает музею развивать собственные цифровые площадки, используя возможности и технологии крупнейшей российской видеоплатформы.

Отдельно генеральный директор Rutube остановился на применении искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ может ускорить описание и каталогизацию оцифрованных фондов, подготовить субтитры к экскурсии или помочь превратить часовую лекцию в серию коротких видео. При этом решение о том, как интерпретировать произведение и представить его зрителю, остается за музейными специалистами. Кроме того, ИИ позволяет персонализировать знакомство с наследием и музейный опыт для каждого пользователя.

Он добавил, что при создании контента для разных площадок музеям следует учитывать особенности каждого формата — от полной видеоэкскурсии до короткого ролика, объединяя их в мультиканальную стратегию дистрибуции с учетом интересов аудитории цифровых и классических каналов.

«Мы готовы делиться опытом с музейным сообществом и выступать технологическим партнером культурных институций, помогая расширять аудиторию и повышать уровень ее вовлечения в музейный контекст», — сказал глава Rutube.