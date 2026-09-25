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«МегаФон» улучшил качество связи в деревнях Вологодчины

Более 1 тыс. жителей деревень Большое Ивановское, Шеломово и села Чаромское Вологодской области теперь смогут пользоваться мобильной связью и интернетом «МегаФона» на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Техническая служба «МегаФона» установила новые и модернизировала существующие базовые станции в малых населенных пунктах Шекснинского района Вологодской области. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей территории поселений — от жилых домов до социальных объектов, включая отдалённые сёла на востоке региона.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвёртого поколения и улучшить качество голосовой связи.

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«С каждым годом объём онлайн-данных в регионе увеличивается в среднем на 10-15%. Мы стараемся развивать скорости и покрытие на всей территории нашего обширного региона, адаптируя телком-инфраструктуру под растущие потребности абонентов независимо от размера населённых пунктов или численности населения», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Жители сёл в Шекснинском районе в среднем ежемесячно расходуют более 100 ГБ интернет-данных. Такой объём позволяет загрузить в Сеть примерно 13 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит как раз на социальные сети, а также на кино- и музыкальные платформы.

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