МТС включила 5G на частотах LTE в Челябинске

МТС запустила 5G в Челябинске. Компания открыла доступ к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких районах города – в популярных у жителей и гостей столицы Южного Урала локациях, и на промплощадках. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов в центральных районах большинства городов-миллионников и областных центров России на принципе технологической нейтральности. В Челябинске компания запустила сеть 5G в Центральном, Советском, Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском и Ленинском районах. В число таких локаций уже вошли набережная реки Миасс, объекты спортивной инфраструктуры в парке Гагарина и популярная прогулочная зона в городском бору, крупные транспортные артерии города, а также производственные площадки.

«Запуск 5G стал планомерным шагом развития сетей сотовой связи, к которому мы готовились на протяжении последних лет: вели работы по внедрению частных 5G/5G-ready сетей по всей стране и интегрировали в нашу инфраструктуру базовые станции отечественного вендора «ИРТЕЯ», входящего в Группу МТС. И мы рады открывать доступ к этой сети в Челябинске одними из первых в стране. Мы уже развернули 5G сразу в нескольких районах города – это и популярные локации, и территории вблизи производственных зон. Уверен, что в нашем промышленном регионе сеть 5G создаст основу для внедрения решений на базе интернета вещей, видеоаналитики, роботизации производств, дистанционного управления техникой и других сценариев автоматизации. 5G может стать инфраструктурной основой для повышения производительности, безопасности и эффективности предприятий Южного Урала, а также для появления новых цифровых моделей бизнеса», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

Ранее МТС включила первые сети 5G в 18 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе и др.