Ozon автоматизирует медийную рекламу

Ozon запустил умный таргетинг для медийной рекламы продавцов. Новая технология на базе машинного обучения автоматически определяет аудиторию, которая с наибольшей вероятностью заинтересуется товарами конкретного продавца. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Для настройки таргетинга алгоритмы Ozon анализируют обезличенные данные об аудитории продавца и определяют общие характеристики его покупателей. На их основе технология формирует сегмент пользователей с похожим профилем и автоматически настраивает показ рекламы. Так продавец может выйти за пределы уже знакомой ему аудитории и показать товары новым потенциальным клиентам.

При этом продавец сохраняет контроль над настройками кампании: при необходимости автоматическую аудиторию можно дополнительно ограничить по полу, возрасту и географии.

Для продавцов это возможность расширить охват рекламы и привлечь новых покупателей без сложной ручной настройки таргетинга. Алгоритмы Ozon сами находят пользователей, похожих на текущих клиентов продавца и потенциально заинтересованных в его товарах.

«Мы хотим сделать медийную рекламу доступнее для продавцов с разным уровнем экспертизы в продвижении. Раньше для запуска кампании нужно было самостоятельно определить, кому показывать баннеры, и настроить необходимые сегменты. Теперь эту задачу можно передать алгоритмам Ozon: технология анализирует аудиторию бизнеса и сама находит пользователей, которые по своему профилю похожи на его покупателей. Это упрощает запуск рекламы и одновременно помогает продавцам расширять охват за счет новой релевантной аудитории», — сказал Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon.