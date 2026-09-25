CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

VK: каждый второй россиянин находит новую технику благодаря контенту в соцсетях

Hi-Tech Mail изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Об этом CNews сообщили представители VK.

Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. Две трети опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны, а 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента.

После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены.

Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Власти гигантской страны усиливают меры безопасности после того, как ИИ-агент OpenAI самостоятельно взломал госпортал

По приказу на китайском ИИ-агенты похитили 600 тыс. банковских карт через теги Google

В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM 2026

Минфин готовит удар по зарубежным интернет-заказам для «обеления» российской экономики - НДС 22% и новый сбор

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще