VK: каждый второй россиянин находит новую технику благодаря контенту в соцсетях

Hi-Tech Mail изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Об этом CNews сообщили представители VK.

Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. Две трети опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны, а 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента.

После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены.

Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары.