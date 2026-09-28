«Домклик24» берёт на себя финансовый риск поездки за северным сиянием

Путешественники, бронирующие жильё в Мурманской области через «Домклик24», впервые в России получат автоматическую защиту своей поездки за северным сиянием. «Домклик24» совместно со «СберСтрахованием» запускает проект, в рамках которого при отсутствии сияния над регионом во время проживания сервис начислит стоимость проживания бонусами «Спасибо». Максимальная сумма компенсации — до 50 тыс. бонусов. Предложение действует при бронировании от двух ночей. Для участия нужно быть участником программы «СберСпасибо» до оплаты бронирования. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Гость выбирает отмеченное знаком акции жильё на «Домклик24» в Мурманской области на любой период сезона северного сияния — с октября по март. Никаких доплат за участие в акции не требуется. Сервис отслеживает, было ли северное сияние в зоне расположения каждую ночь проживания. Если явление не зафиксировали ни разу, сервис автоматически начислит бонусы «Спасибо» на сумму бронирования жилья — без заявлений и обращений. «Домклик24» подскажет, когда, как и откуда лучше смотреть сияние.

Сервис создан для путешественников, которые мечтают увидеть северное сияние, но откладывают поездку из-за страха потратить деньги и не застать главное зрелище.

«Домклик24» защитит бюджет: даже если сияние не появится в дни вашего проживания, стоимость жилья вернется бонусами. Возврат привязан к объективным данным сети наземных магнитометров. Сервис открыто публикует данные по каждой ночи сезона и методику расчёта.

Предложение охватывает Мурманскую область и продлится с октября 2026 по март 2027 г. Проект реализуется при поддержке Туристского информационного центра Мурманской области при Министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области. Гарантия распространяется только на стоимость бронирования жилья.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, сказал: «Северное сияние — мечта многих путешественников. Мы хотим, чтобы эта мечта перестала быть просто желанием и превращалась в реальную поездку. Наше новое предложение призвано снять финансовый барьер, который мешает многим решиться на запоминающееся путешествие по России».

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования «СберСтрахования», отметил: «Страхование не обязательно должно касаться привычных сфер, например, жилья или авто. Мы смотрим на него иначе и готовы давать защиту в совершенно разных ситуациях. Так, если есть полис страхования туриста, то почему бы не застраховать саму цель его путешествия? Гарантия такой поддержки помогает отправиться в поездку, которую человек, возможно, долго откладывал. Если же северное сияние увидеть не получится, компенсация позволит сгладить общее впечатление об отпуске и, возможно, поможет решиться на ещё одну попытку воочию насладиться красотой этого природного явления».