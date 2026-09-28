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«МегаФон» запустил 5G на вокзалах двух столиц

«МегаФон» развернул 5G-покрытие на Киевском и Ленинградском железнодорожных вокзалах Москвы, а также на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Подключиться к сети пятого поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для запуска оператор модернизировал действующую LTE-инфраструктуру. Благодаря технологической нейтральности базовые станции поддерживают 5G на существующем частотном ресурсе.

Скоростной интернет здесь особенно востребован из-за высокой концентрации пользователей и нагрузки на мобильную сеть. Ежедневно через Киевский и Ленинградский транспортные хабы проходят несколько сотен тысяч пассажиров. Это точка пересечений маршрутов метро, МЦД, пригородных поездов и составов дальнего следования.

По данным «МегаФона», наиболее высокая нагрузка на сеть на этих площадках фиксируется с 15:00 до 20:00 — в период отправления вечерних поездов дальнего следования и пригородных электричек. При этом в отличие от жилых и деловых районов объем мобильного трафика в зоне транспортных узлов остается высоким как в будни, так и в выходные.

5G позволяет увеличить скорость передачи данных и снизить задержку соединения в местах с высокой концентрацией пользователей. Это особенно актуально в часы пик, когда одновременно работают тысячи мобильных устройств. Пассажиры могут использовать сеть для видеозвонков, просмотра и загрузки видео, работы с облачными сервисами и других приложений, чувствительных к скорости и задержке.

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«В крупных логистических хабах нагрузка на сеть — одна из самых высоких в мегаполисах. Поэтому такие локации мы рассматриваем как приоритетные для запуска 5G. Новая технология дает сети дополнительный ресурс и позволяет обеспечить достойную скорость передачи данных и более стабильную связь при большом числе одновременных подключений», — отметил Евгений Бабахин, директор департамента по развитию и оптимизации радиосети «МегаФона».

Подключиться к 5G могут владельцы совместимых смартфонов. Для устройств без поддержки нового стандарта, включая iPhone, абонентам также доступна опция Мега5G, которая за счет настроек сети открывает возможность пользоваться интернетом, сопоставимым, со скоростью в 5G.

Как показывает big data «МегаФона», помимо москвичей и жителей Петербурга, вокзалы обеих столиц чаще всего посещают пассажиры из Тверской, Новгородской, Мурманской областей, Карелии, а также Самарской и Нижегородской областей. Среди иностранцев, здесь чаще всего бывают путешественники из Китая, Турции и ОАЭ.

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