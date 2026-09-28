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Rutube раскрыл новые данные об эффективности видеорекламы

Досматриваемость рекламы внутри длинного контента на Rutube достигает 94–95%, при этом наиболее высокий показатель демонстрируют просмотры на Smart TV. Об этом CNews сообщил представитель видеоплатформы.

«Мы много говорим про экономику внимания. Помимо стоимости контакта, важно понимать, насколько пользователь действительно вовлечен в момент просмотра. У видеоплатформ есть возможность работать не только с данными об аудитории, но и с контекстом потребления контента: что человек смотрит, как долго и в какой момент коммуникация бренда может быть наиболее релевантной. Это одна из важных составляющих нашего УТП, которую мы планируем развивать», — сказала Екатерина Бокова, коммерческий директор Rutube.

Еще одним направлением развития рекламных технологий платформы становится работа с собственными данными. Rutube располагает более чем 900 млн сигналов о взаимодействии авторизованных пользователей с платформой в вебе и более 100 млн — на других устройствах. Эти данные планируется использовать для повышения эффективности рекламных кампаний и развития cross-device-сценариев, а также показывать лучшую стоимость post view-конверсий.

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Rutube также продолжает работу над собственной рекламной платформой и кабинетом Rutube Ads. Сейчас рекламный движок и кабинет тестируются на реальных рекламных кампаниях. Развитие собственной технологической инфраструктуры позволит платформе самостоятельно управлять размещением, частотой показов и использованием данных.

Также было сказано про динамическую рекламную разметку. Rutube тестирует подход, при котором рекламная нагрузка может адаптироваться в зависимости от поведения пользователя: времени на платформе, частоты посещений, используемого устройства, длительности и объема потребляемого контента. Задача платформы — найти баланс между потребностью рекламодателей в инвентаре и комфортом зрителя.

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