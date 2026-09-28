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«Сбер» запустил оплату покупок по QR в Камбодже и Лаосе

Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Камбодже и Лаосе. В приложении «СберБанк Онлайн» доступны платежи через национальные QR-стандарты стран — KHQR в Камбодже и Lao QR в Лаосе. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Теперь российские туристы могут оплачивать повседневные покупки в этих странах через приложение «СберБанк Онлайн»: достаточно отсканировать QR-код на кассе или в заведении. На экране отображается сумма операции в местной валюте и российских рублях.

Для оплаты на Android и iOS необходима версия приложения «СберБанк Онлайн», вышедшая в июне 2025 г. и позже: для Android — версия 16.10 и выше, для iOS — версия 17.0 и выше. Проверить версию приложения можно в разделе «Настройки» → «О приложении».

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В Камбодже QR-платежи принимаются более чем в 4 млн торговых точках по всей стране. Камбоджа и Лаос стали 14 и 15 странами соответственно, где клиенты «Сбера» могут пользоваться оплатой по QR-кодам за рубежом.

Азия остается одним из самых популярных направлений для оплаты по QR-кодам среди российских туристов благодаря широкому распространению национальных QR-систем и большому туристическому потоку. Помимо Камбоджи и Лаоса, сервис доступен в Таиланде, Вьетнаме, Филиппинах и других странах.

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