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За год компания Maruga обучила более 1,5 тыс. косметологов на платформе «МТС Линк»

Компания Maruga за год обучила более 1,5 тыс. врачей-косметологов и косметологов-эстетистов с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщил представитель «МТС Линк».

В Maruga регулярно проводят онлайн-обучение специалистов по препаратам и методикам в области эстетической медицины. Вебинары проходят в среднем 5–6 раз в месяц и собирают до 300 участников. Всего за год компания провела более 50 обучающих онлайн-мероприятий.

Все обучающие мероприятия Maruga проходят на базе собственного научно-образовательного центра MarugaEducation. Программы посвящены препаратам из портфеля компании, особенностям их применения и актуальным методикам косметологического лечения. Около 50% обучения проходит в онлайне, 50% — очно в аудиториях центра. Очный формат используют прежде всего для обучения сложным косметологическим манипуляциям, когда специалистам важно видеть все подробности выполнения процедур и непосредственно взаимодействовать с тренером и пациентами. В остальных случаях предпочтение отдается онлайну: благодаря этому формату знакомиться с новыми препаратами и методиками могут врачи со всей страны.

Во время вебинаров команда Maruga повышает вовлеченность участников с помощью опросов и тестов; отслеживать активность также помогает функция «контроль присутствия». После вебинара запись размещают на сайте MarugaEducation — слушатели могут вернуться к материалам и посмотреть их в удобное время. А аналитические инструменты, доступные на платформе, помогают компании оценивать результативность мероприятий и постоянно улучшать их наполнение.

Maruga также использует «МТС Линк» для обучения представителей 40 региональных филиалов и косметических розничных сетей, включая «Золотое Яблоко» и «Рив Гош». За год обучение прошли около 400 сотрудников региональной сети и 200 консультантов.

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Компания также начала внедрять инструменты «МТС Линк» на основе искусственного интеллекта: с их помощью после вебинара можно сразу получить краткое содержание и конспект лекции. Такие материалы позволят врачам возвращаться к нужным темам без повторного просмотра всей записи.

«Для нас вебинары — не только образовательный формат, но и инструмент повышения лояльности к компании. Благодаря онлайну врачи-косметологи по всей стране имеют доступ к актуальной информации о нашей продукции и знают, как правильно ее применять. Получая от нас необходимую методическую поддержку, специалисты охотнее внедряют наши препараты в клиническую практику. Мы планируем сохранять текущий объем онлайн-обучения и использовать «МТС Линк» для проведения более масштабных мероприятий», — отметила менеджер по маркетинговым исследованиям Maruga Рузанна Косян.

«Косметология развивается очень быстро, поэтому врачам важно постоянно обновлять знания, знакомиться с новыми методиками и обмениваться профессиональным опытом. Онлайн-обучение помогает стирать расстояния и делать лучшие практики доступнее для специалистов из разных регионов. Благодаря технологиям врач может получить нужную информацию независимо от того, где он находится, а компании — эффективнее проводить обучение и управлять его результатами. Следующий шаг — усовершенствование образовательных программ с помощью искусственного интеллекта», — отметил директор по работе с организациями здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.

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