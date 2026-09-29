Cicada8: во II квартале 2026 г. мошенники чаще атаковали операторов связи, брокеров и социальные фонды

Cicada8 зафиксировала расширение направлений фишинговых атак во II квартале 2026 г. Под удар попали операторы связи, инвестиционные компании и социально значимые организации. При этом мессенджер «Макс» второй квартал подряд остается одной из ключевых мишеней злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Одним из главных трендов II квартала 2026 г. стало появление фишинговых ресурсов, имитирующих сервисы операторов связи и инвестиционных компаний. Так, злоумышленники создают поддельные страницы брокерских сервисов, используя классические фишинговые механики: формы входа в личный кабинет, предложения участия в выгодных инвестиционных программах и акциях.

«Мошенники смещают фокус на аудиторию с более высоким уровнем финансовой грамотности и активами. Поддельные ресурсы становятся еще “качественнее”, а методы социальной инженерии усложняются», — отметил Умар Гебенов, главный эксперт направления Brand Protection Cicada8.

Параллельно начали имитировать бренды социально значимых организаций. Злоумышленники эксплуатируют доверие граждан к благотворительным и правозащитным организациям. Например, эксперты Cicada8 выявили фишинговые сайты, имитирующие «Фонд правовой помощи НКО» — организацию, созданную для повышения уровня правовой компетентности некоммерческих организаций. Пользователи обращаются за помощью и становятся жертвами мошенничества: на поддельных ресурсах их просят оставить персональные данные, которые в будущем можно использовать при попытках хищения средств.

Продолжаются атаки на банковские сервисы, но состав подверженных им организаций во II квартале 2026 г. изменился. Так, «Т-Банк» и «Озон Банк» реже привлекали внимание злоумышленников – при этом список атакуемых брендов пополнил Сбербанк. Людей вводят в заблуждение через опросы о качестве обслуживания с обещанием вознаграждения, а также выдуманные акции от имени банков. После прохождения опроса или участия в «акции» жертву перенаправляют на фишинговую форму ввода данных банковской карты.

Сохраняют активность и мошеннические ресурсы, имитирующие маркетплейсы. Пользователей Ozon, Wildberries и «Авито» обманывают по схемам с оплатой заказа или возвратом средств. Наконец, привлекательной целью для киберпреступников остается портал «Госуслуг». Помимо классических фишинговых форм входа, эксперты фиксировали мошеннические кампании с предложением выплат и материальной помощи.

Целями мошенников остаются и популярные российские социальные сети. Значительно расширились атаки на экосистему сервисов VK. Во II квартале 2026 г. злоумышленники активно создавали фишинговые страницы VK ID. Компрометация учетной записи открывает мошенникам доступ ко всем связанным сервисам VK. Расширилось и число атак на пользователей «Одноклассников».

Одним из лидеров по объему выявленных мошеннических ресурсов остается мессенджер «Макс». Злоумышленники используют те же сценарии, что и в начале 2026 г.: фишинговые формы входа, схемы с голосованием за фото, которое требует авторизации на поддельной странице «Макс». При этом интерес злоумышленников к Telegram во втором квартале не показал существенных изменений в сравнении с первым кварталом. По оценкам Cicada8, платформы выровнялись с точки зрения ИБ-рисков: это связано, как с действующими ограничениями, так и с ростом числа пользователей в «Макс».

«Базовая модель атак остается неизменной – злоумышленники используют многоступенчатый подход. На первом этапе пользователю предлагают простое действие, например, пройти опрос, проголосовать за участника, проверить право на выплату или получить возврат средств. Затем жертву переводят на страницу ввода персональных данных, банковской карты, логина и пароля или номера телефона. Эта информация уже может использоваться для хищения средств, захвата аккаунта или дальнейшей социальной инженерии», – сказал Умар Гебенов.