На «Госуслугах» можно подготовить брачный договор

Пользователи «Госуслуг» теперь могут заранее подготовить проект брачного договора. Нотариус проверит его до визита, поэтому на приёме останется обсудить детали и подписать документ. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Брачный договор помогает заранее определить финансовые договорённости и обязанности супругов: кому будет принадлежать имущество, купленное в браке, как разделят собственность и долги при разводе, а также будут ли выплаты на содержание одного из супругов. В документе можно прописать и другие условия, например порядок распределения имущества после рождения детей и срок действия договора.

Как это работает: откройте услугу «Запись к нотариусу» и выберите «Заключить брачный договор»; отметьте условия договора и сформируйте проект. Он отправится на согласование второму супругу, а затем — на проверку нотариусу; выберите удобные дату, время и место приёма; придите к нотариусу вдвоём, обсудите детали и подпишите договор.