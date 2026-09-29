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Основатель ATI.SU Святослав Вильде вошел в состав учредителей CargoTech

Основатель ATI.SU Святослав Вильде вошел в капитал CargoTech и получил 10% компании. CargoTech развивает цифровую платформу для автомобильных грузоперевозок и планирует построить единое приложение для перевозчика от поиска груза до финансовых и AI-сервисов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Маршал».

Святослав Вильде – один из опытных предпринимателей российского logistics tech. Созданная им ATI.SU работает на рынке с 1999 г. и стала одной из цифровых площадок автомобильных грузоперевозок России и СНГ. Для CargoTech сделка означает не только привлечение нового акционера. В проект вошел предприниматель, который прошел путь создания двустороннего маркетплейса и формирования критической массы грузовладельцев, перевозчиков и экспедиторов.

CarGoTech развивает цифровую площадку для рынка автомобильных грузоперевозок, которая объединяет грузы от прямых грузовладельцев и предоставляет перевозчикам инструменты для поиска и работы с заявками.

Основатель CarGoTech — Яков Глущенко, который занимается развитием платформы и продукта. В состав учредителей компании также входят Михаил Белоусов — основатель ГК «Маршал», предприниматель и эксперт в сфере автомобильных грузоперевозок и цифровой логистики. ГК «Маршал» совместно с командой CarGoTech участвует в развитии платформы и ее масштабировании на рынке грузоперевозок.

Теперь к развитию CarGoTech в качестве совладельца присоединяется Святослав Вильде, основатель ATI.SU — одной из цифровых платформ российского рынка грузоперевозок.

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Вхождение Вильде в капитал CarGoTech объединяет в одном проекте предпринимателей с разной экспертизой в транспортной отрасли: Якова Глущенко — как основателя и руководителя развития CarGoTech, Михаила Белоусова — с экспертизой в экспедировании, логистике и медийном продвижении продуктов, и Святослава Вильде — с многолетним опытом создания и развития цифровой инфраструктуры для рынка грузоперевозок.

Сделка предполагает дальнейшее развитие и масштабирование CarGoTech как самостоятельной цифровой платформы для участников рынка автомобильных грузоперевозок.

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