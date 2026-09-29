CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Отели по всему миру теперь можно оплачивать цифровыми рублями

С 1 сентября 2026 г. сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» открыл возможность оплаты бронирований объектов размещения цифровыми рублями. Новый способ оплаты работает при расчете через Систему быстрых платежей (СБП). Функция доступна на сайте сервиса и в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

Рассчитаться цифровыми рублями можно при бронировании как российских, так и зарубежных объектов размещения, представленных на «Островке». Новый сценарий оплаты встроен в привычный процесс оформления заказа. На этапе расчета необходимо выбрать оплату через СБП, после чего в открывшемся платежном контуре выбрать «Цифровой рубль», затем выбрать банк для оплаты и подтвердить операцию в банковском приложении.

Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок»: «Для пользователя появление цифрового рубля на «Островке» означает больше свободы при выборе способа оплаты. Важно, что новая функция встроена в уже знакомую пользователям схему оплату через СБП. Цифровой рубль может быть удобен тем, кто уже пользуется им для повседневных расчетов и хочет использовать средства с цифрового рублевого счета не только для покупок, но и для планирования поездок».

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Microsoft отказалась восстанавливать пользователям данные из своего облачного Office, которые сама же и удалила

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Покупки «в один клик» на Ozon и Wildberries обернулись для россиян массовым ростом долгов

«128 Кбит/с — это честный безлимит»: власти разрешили операторам связи резать скорость в роуминге

Россияне в опасности. «Додо Пиццу» взломали, хакерам могли достаться домашние адреса миллионов клиентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще