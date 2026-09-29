Отели по всему миру теперь можно оплачивать цифровыми рублями

С 1 сентября 2026 г. сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» открыл возможность оплаты бронирований объектов размещения цифровыми рублями. Новый способ оплаты работает при расчете через Систему быстрых платежей (СБП). Функция доступна на сайте сервиса и в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

Рассчитаться цифровыми рублями можно при бронировании как российских, так и зарубежных объектов размещения, представленных на «Островке». Новый сценарий оплаты встроен в привычный процесс оформления заказа. На этапе расчета необходимо выбрать оплату через СБП, после чего в открывшемся платежном контуре выбрать «Цифровой рубль», затем выбрать банк для оплаты и подтвердить операцию в банковском приложении.

Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок»: «Для пользователя появление цифрового рубля на «Островке» означает больше свободы при выборе способа оплаты. Важно, что новая функция встроена в уже знакомую пользователям схему оплату через СБП. Цифровой рубль может быть удобен тем, кто уже пользуется им для повседневных расчетов и хочет использовать средства с цифрового рублевого счета не только для покупок, но и для планирования поездок».