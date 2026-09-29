В «Контур.Доверенности» можно не указывать паспортные данные уполномоченных при выпуске МЧД

Это помогает избежать ситуаций, когда персональные данные видны получателю доверенности, и он может воспользоваться ими не по назначению. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Приказом Минцифры от 05.11.2025 № 1001 внесены изменения в состав данных машиночитаемой доверенности (МЧД) формата 003, и процесс ее оформления стал проще. Теперь паспортные данные уполномоченного представителя указывать не обязательно. Сервис «Контур.Доверенность» поддержал новую возможность.

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность»: «Перевыпускать уже действующие МЧД, в которых есть паспортные данные, не нужно, их можно продолжать использовать. Кроме того, если данные все же требуется заполнить, сервис предупредит об ошибках. Если вносить данные документа, удостоверяющего личность, но не заполнить их до конца, «Контур.Доверенность» подсветит оставшиеся пустые поля».

Важно помнить об ограничениях. Если доверенность единого формата выпускается для налоговой отчетности, указывать паспортные данные уполномоченного придется — таковы требования ФНС России. Такое же правило касается и доверенностей формата 5.03.

«Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД, отправлять их на регистрацию в распределенный реестр ФНС, приемные комплексы СФР и налоговой, хранить и отзывать. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».