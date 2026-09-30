«Авито Товары» и «Авито Реклама»: россияне готовы потратить на оборудование для кофе в среднем 14 тысяч рублей

Эксперты «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» провели исследование среди 10 тыс.* россиян, чтобы узнать, какие напитки они предпочитают осенью, как готовят кофе дома и сколько готовы потратить на оборудование. Среди осенних напитков кофе и чай разделили первое место — их выбрали по 56% опрошенных, а в среднем россияне готовы потратить 14,08 тыс. руб. на возможность готовить дома кофе как в кафе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди всех осенних напитков кофе и чай осенью выбрали равное количество респондентов – по 56% соответственно. Часть опрошенных чаще пьют воду и какао или горячий шоколад ( 23% и 22% соответственно), а 18% — сок. Среди тех, кто выбирает кофе, наиболее популярны капучино (42%) и растворимый кофе (41%). Еще 26% респондентов выбирают латте, 20% — американо и 16% — эспрессо.

При этом для многих россиян кофе является не просто напитком, а настоящим домашним ритуалом, для которого требуется специальное оборудование. Более трети (33%) опрошенных, которые предпочитает кофе осенью, используют дома кофемашину, 31% — турку, а 18% — кофемолку. Еще 11% готовят кофе со специальной посудой, 9% используют кофейные капсулы, а 7% — гейзерную кофеварку. При этом 21% опрошенных вообще не готовят кофе дома.

При выборе кофейных машин и аксессуаров онлайн-реклама становится дополнительным ориентиром. 12% тех, кто готовит кофе дома, называют рекламу одним из главных факторов выбора, еще 25% учитывают ее, но принимают окончательное решение в том числе и по другим параметрам, а 26% иногда обращают внимание на рекламные предложения. Респонденты, на финальное решение которых влияет онлайн-реклама, чаще всего видят подходящие предложения на площадках электронной коммерции: об этом сообщили 45% опрошенных. Еще 36% видят такую рекламу в социальных сетях, 25% — на видеоплатформах, а 23% — в поисковых системах.

«Реклама сегодня влияет не только на выбор конкретного товара, но и на то, какие продукты и категории в принципе становятся интересны потребителю. Особенно заметно это в категориях, где покупатель может вдохновиться новым сценарием использования — например, захотеть готовить дома кофе как в любимой кофейне и начать выбирать для этого кофемашину, качественное зерно или аксессуары. Поэтому для бизнеса важно быть рядом с аудиторией именно в момент формирования такого интереса: рекламный контакт помогает обратить внимание на категорию, сформировать желание попробовать продукт и в дальнейшем перейти к его выбору», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

Россияне готовы вкладываться в оборудование, чтобы приблизить домашний кофе к напиткам из любимой кофейни. Среди тех, кто готовит кофе дома и определился с суммой, средний бюджет на оборудование и аксессуары составляет 14,08 тыс. руб. 30% готовы потратить до 5 тыс. руб., 21% — от 5 до 10 тыс. руб., а еще 15% — от 10 до 20 тыс. руб.

Главным атрибутом кофейни, который россияне хотели бы перенести домой, стало качественное кофейное зерно — его выбрали 37% респондентов, которые готовят кофе дома. Еще 34% хотели бы профессиональную кофемашину, а 22% — научиться готовить идеальный кофе самостоятельно. Хорошую кофемолку хотели бы 15%, красивую посуду для подачи — 14%, а сиропы и другие добавки — 13%. При этом каждому пятому (20%) и дома всего хватает.

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет