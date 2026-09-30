Авторы «ВКонтакте» заработали 1,6 млрд рублей на шопсах

За год более 42 тыс. авторов «ВКонтакте» присоединились к программе монетизации шопсов — контента со ссылкой на покупку товара. Их совокупный доход превысил 1,6 млрд руб.

Авторы сообществ и личных профилей рекомендуют товары в постах и клипах и получают процент за каждую покупку, совершённую из публикации. Самый высокий годовой заработок составил 33 млн руб. — его получила автор блога на тему «Мода и стиль» Ольга Делевски. Максимальный доход принёс шопс про бытовую химию для дачи — 5,5 млн руб., его получил автор сообщества на тему обустройства быта и лайфхаков для дома. В топ авторов самых доходных публикаций вошли сообщества на тему путешествий, дизайна, автомобилей, а также личные блоги.

«За год работы формата шопсов и реферальной программы мы увидели несколько важных изменений на рынке инфлюенс-маркетинга. Во-первых, авторы привыкают к модели оплаты за результат. Если на старте программы много ресурсов уходило на переобучение и адаптацию к новому формату, то сегодня принцип работы и выгода реферальной модели очевидна для всех, кто создаёт оригинальный контент. Во-вторых, монетизировать рекомендации научились и те, кто раньше не считал себя инфлюенсером — личные профили без сообщества. Опыт показал, что доверие друзей и знакомых может конвертироваться в доход», — отметил операционный директор социальных сетей VK Андрей Гостев.