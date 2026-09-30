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Go-версия платформы Ensi работает в полтора-два раза быстрее своего PHP-аналога

Российская платформа для электронной коммерции Ensi, разрабатываемая компанией «Гринсайт», сообщает о завершении перевода сервиса Catalog Cache на язык Go. Это второй ключевой компонент после Api Gateway, мигрировавший на новый стек в рамках стратегии повышения эффективности платформы. Об этом CNews сообщили представители Ensi.

Сравнительные испытания показали, что при сопоставимых нагрузках Go-версия Catalog Cache работает в полтора-два раза быстрее, потребляет в 2–10 раз меньше ресурсов, а пиковая нагрузка, которую выдерживает сервис, выросла как минимум в 2,5 раза. Для высоконагруженного компонента, взаимодействующего с Kafka, Elasticsearch и базой данных, это означает прямую экономию на инфраструктуре и более стабильную работу каталога в периоды пикового спроса.

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Ранее на Go был переведен Api Gateway, показавший двукратное снижение потребления CPU и десятикратное — RAM. PHP-версия обоих сервисов помечена как deprecated; в новых внедрениях рекомендованы только Go-реализации. Публичная документация платформы будет дополнена актуальной информацией по работе с Go-сервисами.

В планах продолжить перевод сервисов на новый технологический стэк. Следующий приоритет отдан сервисам с богатой бизнес функциональностью (заказы, логистика).

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