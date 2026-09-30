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«МегаФон» улучшил качество связи на родине балалайки

Связисты «МегаФона» построили новые и модернизировали существующие телеком‑объекты в старинном городе Тверской области — Бежецке. Новое оборудование работает в стандарте 4G, обеспечивая 20 тыс. жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 45 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Бежецк — небольшой город на северо-востоке Тверской области, расположенный в 126 км от областного центра. Известен богатым литературным наследием, старинной архитектурой и тем, что именно здесь родилась знаменитая русская балалайка в ее современном виде.

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в кварталах с исторической застройкой, а также в жилых микрорайонах, где преобладает частный сектор. В периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, образовательные, культурные, медицинские учреждения, парковые зоны и памятники архитектуры.

Базовые станции в городе одновременно обслуживают не только местных жителей, но и путешественников, которые интересуются литературой. Бежецк неразрывно связан с именами Николая Гумилева, Анны Ахматовой, автора «Угрюм-реки» — Вячеслава Шишкова и создателя оркестра русских народных инструментов Василия Андреева. По обезличенной статистике оператора городские достопримечательности особенно интересны абонентам, приезжающим из Москвы, Петербурга, Ярославля и Вологды.

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Возросшие скорости отправки данных позволяют всем туристам делиться в соцсетях фотографиями из городского парка, где установлена скульптурная композиция Гумилевым и памятник балалайке. А чуть дальше можно посмотреть купеческие особняки, сфотографироваться с арт‑объектами в музее малины и выложить фото сразу в Сеть, теперь у гостей города на это уйдет всего несколько секунд.

«Мы понимаем, что современный туризм неотделим от цифрового комфорта. Развивая инфраструктуру связи в Бежецке, мы обеспечиваем гостей города стабильным скоростным интернетом. Теперь путешественники могут мгновенно делиться фотографиями особняка Неворотиных в соцсетях, вести прямые эфиры с Липовой аллеи, пользоваться онлайн-гидами и картами. Качественная мобильная связь делает Бежецк еще более привлекательным и открытым не только для местных жителей, но и для туристов со всей страны», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

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