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На «Госуслугах» подали более 4,6 млн заявлений на новую семейную выплату

Семейная выплата — новая мера поддержки работающих родителей с двумя и более детьми. Она появилась в 2026 г. На «Госуслугах» на неё подали более 4,6 млн заявлений. Сегодня последний день, чтобы успеть оформить выплату за 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Условия получения выплаты: в семье двое и более детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно; у заявителя и хотя бы двух детей в семье есть гражданство РФ, и они постоянно проживают в России; соблюдены условия по уровню дохода и имущественной обеспеченности семьи; заявитель оплатил НДФЛ за предыдущий год; у заявителя нет задолженности по алиментам — если он обязан их платить.

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Размер выплаты: разница между величиной налога на доходы с физических лиц (НДФЛ), которую заявитель оплатил с доходов за предыдущий год, и НДФЛ по ставке 6%

Как правило, Социальный фонд России рассматривает заявление в течение 2 рабочих дней. При положительном решении выплата перечисляется на банковский счет, указанный в заявлении. В некоторых случаях нужно будет посетить отделение СФР.

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