Wildberries запускает раздел «WB Услуги» для поиска частных специалистов

Wildberries (входит в группу RWB) расширяет C2C-направление и запускает в тестовом режиме «WB Услуги» — раздел с объявлениями об услугах частных специалистов. Функционал уже доступен части пользователей внутри «WB Ресейл» на сайте и в мобильном приложении Wildberries, а в ближайшее время станет доступен всем пользователям в России. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Новое направление расширяет возможности C2C-взаимодействия между пользователями Wildberries: теперь они смогут находить специалистов для повседневных задач, а мастера — размещать предложения и привлекать новых клиентов.

В рамках тестирования будут представлены услуги в категории «Ремонт квартир и домов»: 14 направлений, включая сантехнику, электрику, отделочные работы, услугу мастера на час, установку окон и дверей, кондиционеров и вентиляции, сборку мебели и ремонт под ключ. В ближайшее время компания планирует расширять категории услуг.

«В услугах главная ценность — знания, опыт и время человека. И в этом плане мы хотим дать частным специалистам возможность находить клиентов на Wildberries, а пользователям — выбирать тех, кому они готовы доверить свои задачи. Для нас запуск этого направления — следующий шаг в развитии C2C: сервис помогает людям предлагать друг другу свои навыки и профессиональную помощь. Начинаем тестировать с одной категории, но видим гораздо более широкий сценарий — сделать поиск специалиста для самых разных жизненных сценариев привычной частью взаимодействия с Wildberries», — отметил CPO «WB Ресейла» Илья Загрядский.

Чтобы воспользоваться новым функционалом в мобильном приложении, необходимо обновить его до последней версии. После этого достаточно зайти в сервис «WB Ресейл» и перейти в раздел «Услуги». Объявления также можно найти через поиск по «Ресейлу», выбрав соответствующий фильтр и нужную подкатегорию.

В карточке объявления пользователь сможет посмотреть фотографии, ознакомиться с описанием работ, начальной стоимостью и профилем специалиста. Для обсуждения заказа достаточно перейти в чат: стороны самостоятельно согласуют объем работ, место и сроки их выполнения, а также окончательную цену. На первом этапе сервис ориентирован на офлайн-услуги, а расчеты происходят напрямую между пользователем и специалистом за пределами платформы.

Размещать предложения смогут как действующие продавцы «WB Ресейл», так и новые пользователи, получившие доступ к тестированию. В рамках стартовой акции специалисты могут бесплатно размещать объявления об услугах. Для публикации достаточно выбрать категорию и подкатегорию услуги, указать начальную стоимость и город оказания, добавить описание и фотографии.

Сервис «WB Ресейл» начал работу летом 2025 г. с перепродажи товаров, ранее приобретенных на маркетплейсе. В феврале 2026 г. пользователи получили возможность размещать практически любые товары независимо от места покупки. По последним данным компании, в сервисе представлено свыше 2 млн активных объявлений, а каждый месяц к нему присоединяются более 100 тыс. новых продавцов и покупателей.