«Тибурон» и «Фоксфорд» выяснили, каким должен быть учитель будущего по мнению родителей

Исследовательская компания «Тибурон» и онлайн-школа «Фоксфорд» провели опрос среди родителей и учеников 9-11 классов и выяснили, каким должен быть учитель будущего. Они рассказали, какие именно коммуникативные, профессиональные, личностные и цифровые навыки ценят в педагогах больше всего. Об этом CNews сообщили представители «Фоксфорда».

В числе коммуникативных навыков как взрослые, так и дети прежде всего обращают внимание на способность доступно объяснить материал любому ученику: об этом заявили 72% родителей и 66% школьников. На втором месте для родителей — умение замотивировать ребенка к учебе через его интересы (63%), на третьем — уважительное общение и отношение (51%). Интересно, что последний критерий значимо важнее для мам (60%), чем для пап (36%) Для подростков оба этих качества важны одинаково — по 60%. Половина респондентов в обеих группах сошлись в том, что учителю важно поддерживать энтузиазм учеников в образовательном процессе.

Рейтинг главных профессиональных компетенций для родителей и подростков выглядит одинаково: более чем для половины респондентов в каждой категории (59% и 54%) на первом месте — умение развивать в ученике критическое отношение к информации, для половины — знание детской психологии и способность оценивать потенциал ученика. Также для большой доли школьников важно, чтобы учитель регулярно прокачивал свои профессиональные навыки и применял их в обучении (47%), в то время как среди родителей об этом заявили 40%.

Что касается личных качеств, большинство родителей в первую очередь ценит учителей, которые внимательны и чутки к детям (59%), при этом важнее всего это для родителей 11-13-летних детей — из них этот вариант выбрали 66%. Еще для половины важно, чтобы учитель был сдержанным (56%) и ответственным (55%). А вот у школьников рейтинг отличается: 61% респондентов ответили, что учитель должен быть справедливым, еще по 59% — чтобы с любовью относился к детям и был ответственным.

«Если говорить о цифровых навыках — для детей одинаково важны (50%) способность учителя применять искусственный интеллект для разгрузки рутинной работы и отсутствие страха перед новыми технологиями. Также 46% школьников ценят умение использовать критическое мышление в работе с технологическими новинками. Родители больше обращают внимание на способность педагога чередовать цифровые и классические задания (45%), отсутствие страха перед новыми технологиями (41%) и умение использовать цифровые возможности для оптимизации работы (40%). Это указывает на то, что родители и школьники уже сейчас воспринимают цифровую грамотность как неотъемлемую компетенцию педагога. Ожидаем, что ее значимость в глазах учеников и их родителей будет только возрастать», — сказала руководитель направления по партнерству с учителями в «Фоксфорде», эксперт педагогической конференции «Как учить детей будущего» Елизавета Куренщикова.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек из городов с населением более 100 тыс.: родители дошкольников и школьников, а также старшеклассники.