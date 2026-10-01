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Записаться на мойку машины теперь можно в «Сбербанк Онлайн»

В сервисе «Заправить авто» «Сбербанк Онлайн» появился новый функционал ― запись и оплата мойки автомобиля. С его помощью автомобилисты могут найти подходящую автомойку на карте, выбрать услугу и оплатить ее прямо в приложении. Так же функционалом можно воспользоваться в разделе «Авто». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В списке около 4 тыс. автомоек по всей России. Среди них — классические мойки с возможностью записи на определенное время, роботизированные бесконтактные точки и мойки самообслуживания.

Воспользоваться новым сервисом можно несколькими способами: из раздела «Авто» перейти в сервисы для автолюбителей и выбрать «Автомойки», а также перейти в сервис «Заправить авто» из раздела «Пространство для жизни» или ввести «Заправить авто» в поиске. Далее на карте выбрать значок «Мойки», выбрать подходящую автомойку, услугу и оплатить ее в приложении.

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Также сервис можно найти в программе лояльности «СберСпасибо»: за мойку можно накопить бонусы или списать до 99% от суммы при оплате.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Оплата мойки авто становится такой же бесшовной, как покупка продуктов или вызов такси: все можно сделать в несколько нажатий в привычном приложении. В «Сбербанк Онлайн» уже доступно около 4 тыс. автомоек по всей России — классических, роботизированных и самообслуживания. Водитель может найти подходящую мойку на карте, выбрать услугу и оплатить ее заранее. Наша задача — сделать такие повседневные сценарии проще и освободить человеку время для более важных дел».

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