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Зарплатную ведомость в «Сбер» теперь можно отправить прямо из «1С» — в один клик

«Сбер» упростил выплату зарплаты для бизнеса: теперь зарплатную ведомость можно отправить в банк прямо из «» — одним действием в привычном интерфейсе. Новый сервис стал доступен 1 млн компаний, обслуживающихся в «Сбере». Об этом CNews сообщил представитель банка.

Раньше для отправки зарплатной ведомости бухгалтеру нужно было выгрузить реестр из «», перейти в «СберБизнес» и загрузить его вручную. Теперь эти действия больше не нужны: ведомость отправляется напрямую из «1С», а информация о её обработке и зачислении зарплаты возвращается туда же.

Для бухгалтера это означает меньше ручных операций и переключений между системами, а для бизнеса — более простой и быстрый процесс выплаты зарплаты. Особенно заметна разница в пиковые зарплатные дни, когда одновременно приходится обрабатывать большое количество операций.

Сервис работает на базе технологии Sber API и «1С:ДиректБанк». Специальные навыки для работы с ним не требуются: отправка ведомости происходит в знакомом интерфейсе «1С». Если обмен с банком по Sber API был настроен ранее, для отправки ведомостей необходимо провести настройку повторно.

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Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, сказала: «Чем меньше лишних шагов между бухгалтером и банком, тем проще и быстрее проходит выплата зарплаты. Мы убрали ручную выгрузку и загрузку ведомостей: теперь всё можно сделать прямо в привычной для бухгалтера системе «1С».

Sber API — набор решений для прямой интеграции компаний со «Сбером». Сегодня его используют более 38 тыс. российских компаний, которым доступно более 670 сервисов. Среди наиболее востребованных — получение выписок по расчётному счёту, работа с платёжными поручениями, зарплатный проект и другие решения.

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