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Аналитика «Почты Mail» за III квартал 2026 г.: общий объем писем вырос на 12%, а количество спама снизилось в 1,5 раза

«Почта Mail» подвела итоги работы антиспам-систем за III квартал 2026 г. За этот период пользователи получили всего 38 млрд писем — на 12% больше, чем годом ранее. При этом количество вредоносных писем со спамом и фишингом сократилось в 1,5 раза. На это повлияли пять новых антиспам-фильтров, улучшенные ML-модели, а также изменение тактики злоумышленников. Последние все чаще переходят от массового сценария к более точечным и персонализированным атакам. Об этом CNews сообщили представители Mail.

На фоне начала учебного года мошенники маскировали рассылки под предложения репетиторских услуг, курсов, кружков и секций. Их доля составила 10% от всех заблокированных писем. Письма содержали предложения о записи на занятия, скидках, бесплатных пробных уроках и других выгодных условиях. При переходе к записи или оплате мошенники направляли пользователей на фишинговый сайт, где получали доступ к персональным и платежным данным.

С июля по сентябрь 2026 г. умные системы заблокировали 5 млрд нежелательных писем со спамом и фишингом. Аналитики отмечают, что помимо фишинга к началу учебного года, среди наиболее распространенных сценариев были предложения участия в розыгрышах и онлайн-казино — их доля выросла с 40% до 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Часто встречались письма с фейковыми инвестиционными предложениями (28%) и поддельными реферальными ссылками –– за год их доля сократилась с 29% до 20%.

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«Мы постоянно развиваем антиспам-системы, совершенствуем репутационные фильтры и обучаем ML-модели распознавать новые виды нежелательных и фишинговых рассылок. Результат этой работы отражается и в пользовательской статистике: в III квартале 2026 г. число жалоб через кнопку «Спам» снизилось на 20% год к году. Однако пользователям всегда стоит оставаться внимательными и не терять бдительность», — сказал руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков.

Чтобы уменьшить риск столкновения с мошенниками, эксперты рекомендуют обращаться к проверенным образовательным организациям через их официальные сайты и внимательно проверять предложения из рассылок. Особого внимания требуют сообщения, в которых торопят с оплатой, просят передать персональные данные или назвать код.

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