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«Геоскан» запустил образовательную онлайн-платформу для специалистов отрасли БАС

ГК «Геоскан» запустила образовательную онлайн-платформу для специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), геопространственных данных и авиационной деятельности. Она позволит дистанционно обучаться по программам дополнительного профессионального образования. Также на ней будут размещаться вебинары по применению беспилотных технологий, обработке данных аэросъемки и работе со специализированным программным обеспечением. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

На запуске доступен курс по фотограмметрической обработке данных аэрофотосъемки в программном обеспечении Agisoft Metashape Professional. Слушатели изучают все этапы обработки материалов аэрофотосъемки: от загрузки исходных данных до построения цифровых моделей местности и ортофотопланов. Обучение включает работу с реальными наборами данных.

На сайте предусмотрена функциональность для контроля освоения программ и прохождения практических занятий, а также для проведения итоговых аттестаций в соответствии с законодательством России.

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До конца 2026 г. «Геоскан» планирует разместить на платформе не менее трех курсов. Они будут посвящены применению БАС, системе управления безопасностью полетов, обработке данных аэросъемки, работе со специализированным программным обеспечением и другим востребованным направлениям.

«Запуск онлайн-платформы открывает новый этап развития образовательных программ наших учебных центров. Теперь специалисты из разных регионов страны смогут проходить обучение в полностью дистанционном или смешанном формате. Это позволит расширить аудиторию наших программ и сделать профессиональное обучение в БАС доступнее для специалистов по всей стране», — отметил руководитель отдела образовательных услуг компании «Геоскан Москва» Никита Попов.

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