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МТС расширила сеть домашнего интернета в Сарове

МТС сообщила о расширении сети фиксированной связи в городе Сарове Нижегородской области. Услуги домашнего интернета и современного интерактивного телевидения стали доступны примерно 3 тыс. жителей жилого комплекса на улице Академика Негина.

При строительстве сети специалисты МТС задействовали современные оптические линии связи и надёжное телеком‑оборудование. Это обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Скорости достаточно, чтобы одновременно пользоваться интернетом в одной квартире без потери качества: например, смотреть фильм, проходить онлайн‑курс и вести видеоконференцию.

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В числе доступных возможностей — интерактивное телевидение с удобными функциями: паузой и перемоткой эфира. Это делает сервис практичным для разных сценариев использования в семье.

«Наша цель — делать цифровую среду в регионе удобнее и доступнее для каждого. Мы продолжаем расширять сеть домашнего интернета не только в Сарове, но и в других крупных городах Нижегородской области. Для нас важно, чтобы технологии помогали людям в повседневных задачах: детям — успешно осваивать учебные материалы онлайн, взрослым — эффективно работать из дома, всей семье — с комфортом проводить время. При этом мы учитываем, что для семьи значимы и удобство, и рациональное использование бюджета. Объединение домашнего интернета, мобильной связи и цифрового ТВ в одном пакете позволяет экономить более 4 тыс. руб. в год по сравнению с отдельным подключением услуг», — отметил врио директора МТС в Нижегородской области Максим Леденцов.

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