Покупатели выбирают китайские товары там, где не хватает российского предложения — исследование РОЦИТ и RWB

Большинство покупателей (65%) рассматривают товары китайских продавцов не как альтернативу российским, а как дополнительную возможность приобрести то, чего сегодня не хватает на рынке. К такому выводу пришли Региональный общественный центр интернет-технологий и сервис «RWB Исследования» по результатам опроса активных пользователей маркетплейсов. В исследовании приняли участие 2622 респондента. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Две трети опрошенных хотя бы однажды сталкивались с ситуацией, когда нужный товар был доступен только у продавцов из Китая — и именно это стало фактором принятия решения о покупке у зарубежного продавца. Чаще всего речь идет об электронике и гаджетах, автомобильных товарах, комплектующих, аксессуарах, а также товарах для творчества и специализированных хобби — категориях, где российское предложение пока остается ограниченным.

Особенно часто с отсутствием российского аналога сталкивались покупатели Дальнего Востока и Санкт-Петербурга и Ленинградской области — об этом сообщили по 79% опрошенных в каждом из этих регионов. В Москве и Московской области такой опыт был у 70% респондентов, на Северном Кавказе — у 55%.

При этом география влияет и на отношение покупателей к трансграничным покупкам. Дальний Восток отличается большей готовностью пользоваться товарами китайских продавцов, несмотря на особенности такой покупки. Это может быть связано с географической близостью к Китаю — для жителей региона китайское направление является более естественным с точки зрения логистики, а доставка потенциально занимает меньше времени. Для более удаленных от Китая регионов фактор сроков доставки, напротив, становится более существенным ограничением.

Ключевым преимуществом российских продавцов покупатели называют качество сервиса: наиболее значимыми факторами при выборе товаров отечественного продавца становятся более быстрая доставка (44% опрошенных), удобный возврат товаров (29%), понятные размерные сетки (24%) и меньший риск потери посылки (23%).

«Полученные данные наглядно показывают, что сегодня российские и китайские продавцы во многом закрывают разные потребности покупателей. Китайские продавцы помогают восполнить дефицит предложения в отдельных товарных категориях, тогда как у российских продавцов есть большое преимущество со стороны сервиса — основной причиной отказа потребителей от трансграничных покупок. Это создает дополнительные возможности для развития отечественного производства: по мере появления качественных российских аналогов покупатели готовы делать выбор в их пользу», — отметила директор департамента клиентского сервиса и опыта RWB Анна Аверина.

Ценовой фактор также имеет значение — 78% респондентов отметили, что низкая цена может стать причиной покупки китайских товаров. Вместе с тем половина покупателей отметила, что им важна возможность приобрести товары, которых пока нет в ассортименте у российских продавцов. Исследование показывает, что при появлении сопоставимого предложения внутри страны большинство (57%) потребителей предпочли бы купить аналогичный товар у российского продавца, а еще почти половина (42%) — даже переплатить до половины стоимости за отечественную продукцию.

«Результаты исследования показывают, что покупатель сегодня достаточно избирательно подходит к выбору между российскими и зарубежными товарами. При этом при появлении сопоставимого российского товара значительная часть потребителей готова сделать выбор в его пользу даже с учетом более высокой стоимости – это говорит о наличии устойчивого спроса на расширение отечественного предложения и создает возможности для российских производителей и продавцов», — отметил председатель РОЦИТ, первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Именно сервисные особенности чаще всего становятся главным ограничением для трансграничных покупок. Среди основных сложностей при заказе у китайских продавцов респонденты называют длительные сроки доставки (79%), сложный или невозможный возврат товаров (51%), перенос сроков доставки (49%) и непонятные размерные сетки (49%). При этом исследование показало, что покупатели избирательно подходят к выбору товаров — 82% опрошенных обращают внимание на страну отправления.

По мнению аналитиков, результаты свидетельствуют о том, что предложение иностранных продавцов прежде всего расширяет покупательский выбор и дополняет ассортимент российских продавцов. Особенно востребованы такие товары в регионах, где покупатели готовы ждать более длительную доставку из-за рубежа, если необходимого товара или его аналога нет в предложении российских продавцов. Это говорит о сформированном спросе на более широкий ассортимент и сохраняющейся потребности в расширении товарного предложения на внутреннем рынке.