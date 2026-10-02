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В российской соцсети Looky появились возможности продвижения для брендов

В российской социальной сети Looky появились новые возможности продвижения для брендов. Платформа добавила возможность подключать магазин непосредственно к профилю бренда и размещать в нем витрину товаров. Пользователи смогут знакомиться с ассортиментом прямо на странице бренда и переходить к покупке. Об этом CNews сообщили представители Looky.

Новую функцию уже используют бренды Splat, cryo.me, Marrakech и Urban Nature. При подключении магазина информация об ассортименте и карточках товаров может обновляться автоматически, поэтому в профиле отображаются актуальные данные о товарах.

Для брендов также доступны специальный статус «Бренд» и верификация профиля. Публикации таких аккаунтов могут получать дополнительное продвижение в рекомендациях Looky, что позволяет компаниям привлекать новую аудиторию в социальной сети.

Подключить магазин можно через интеграцию с маркетплейсами или XML-фид. Для брендов, которые пока продают товары только через Wildberries или не имеют собственного сайта, предусмотрен альтернативный формат витрины: товары можно структурировать по папкам, а в публикациях размещать ссылки на товар на маркетплейсе или на внешнюю страницу оплаты.

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Таким образом, Looky объединяет в профиле бренда контент, коммуникацию с аудиторией и возможность знакомства с ассортиментом и перехода к покупке. Новые инструменты позволяют брендам использовать социальную сеть не только для продвижения контента, но и как дополнительный канал взаимодействия с потенциальными покупателями.

Соцсети становятся обязательным инструментом для тех, кто хочет развиваться в цифровой среде, на фоне вступления 1 октября 2026 г. в силу федерального закона № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Закон устанавливает новые правила взаимодействия предпринимателей с цифровыми платформами, включая маркетплейсы, сервисы доставки и социальные сети, что повышает значение цифровых каналов для продвижения и продаж бизнеса.

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