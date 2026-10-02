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«VK Реклама» обновила инструмент генерации видеокреативов

«VK Реклама» обновила техническую базу инструмента для автоматического создания рекламных роликов. Вместо базового шаблона рекламодателям доступна большая коллекция анимаций, настройки для кастомизации креативов и множественная загрузка изображений. При этом сам процесс создания и редактирования креативов стал проще и быстрее. Об этом CNews сообщили представители VK.

Переход на технологию HTML5 расширяет возможности кастомизации рекламы. Система больше не тратит время на технический монтаж и обработку тяжёлого видеофайла – рекламодатель может вносить любые изменения в текст, логотип или картинку прямо в процессе работы кампании.

Обновление поддерживает множественную загрузку изображений в один шаблон и автоматическую адаптацию под разные форматы. Рекламодатель может загрузить фото нескольких товаров или услуг, а система сама соберет из них анимированные объявления и переформатирует их под разные размеры экранов.

Повысить вовлеченность пользователей поможет новая коллекция шаблонов с различными эффектами, привлекающими внимание при пролистывании контентных лент.

Инструмент генерации видеокреативов доступен при продвижении сайтов, сообществ, мобильных приложений и лид-форм. Использовать анимированные шаблоны можно на этапе создания объявлений.

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