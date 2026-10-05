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2ГИС поможет бизнесу точнее настраивать наружную рекламу

2ГИС поставляет Radar, adtech-платформе MediaDesk Group для планирования, закупки и оценки эффективности наружной рекламы, аналитические данные о половозрастном составе и благосостоянии населения городских локаций — такие данные рассчитываются математическими моделями на основе официальной статистики. Алгоритмы рассчитывают их вплоть до районов и улиц, объединяя информацию 2ГИС о количестве домов, квартир, с одной стороны — с открытой статистикой по социально-демографическим показателям, с другой. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Аналитика Radar строится на нескольких независимых источниках: данных сотовых операторов об активности абонентов и геолокационной аналитике о посещаемости мест. Чем больше таких источников, тем меньше пробелов в данных об аудитории — поэтому данные 2ГИС становятся еще одним слоем, который дополняет существующие и делает портрет аудитории полнее. Агрегированная информация о том, пользователи какого возраста, пола и уровня благосостояния чаще всего посещают те или иные локации, помогает рекламодателям точнее настраивать наружную рекламу на целевую аудиторию.

«Геоаналитика — одно из ключевых направлений развития 2ГИС. Аудитория геосервиса составляет около 85 млн активных пользователей в месяц, и наши данные регулярно обновляются по 1400+ городам. Партнерство с Radar позволяет использовать их там, где это особенно востребовано — в планировании наружной рекламы», — отметил Ваник Назарян, ключевой менеджер по развитию бизнеса в 2ГИС.

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В рамках партнерства 2ГИС станет еще одним рекламным каналом в другом продукте MediaDesk Group — платформе для автоматизированной покупки цифровой рекламы AdSpend. С помощью этой DSP-платформы компании смогут размещать графические, видео- и нативные форматы на картах и строить более интересные сценарии взаимодействия с пользователями — от контакта в городской среде и на карте до визита в точку.

«Для нас обогащение данных социально-демографическим слоем — это уточнение профиля целевой аудитории, которое дает возможность точнее планировать коммуникацию и выстраивать пролонгированный сценарий контакта с пользователем. Наружная реклама и digital перестают быть двумя отдельными медиа и становятся единым пластом коммуникации: цифровой экран на улице, карта в телефоне и последующий онлайн-контакт складываются в одну последовательность с общей логикой сообщения, управляемой частотой и понятным путем от первого знания до финального действия», — сказала Мария Петриди, руководитель направления разработки MediaDesk Group.

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