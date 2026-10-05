CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

MaxStat: анализ 60 тыс. каналов «Макс» показал, где бренды недооценивают конкуренцию

Для EdTech-клиента команда MaxStat проанализировала 60,82 тыс. канала и почти 31 тыс. публикаций, а в финальную выборку вошли 82 площадки. Выяснилось, что основные точки роста находятся не только среди прямых EdTech-конкурентов: быстро растут карьерные медиа, экспертные и смежные каналы. Медианный растущий канал за 90 дней прибавил 6,45 тыс. подписчиков против 530 у прямых EdTech-брендов. При этом нашлись небольшие каналы, которые при меньшей аудитории показывали высокую вовлеченность и положительную динамику — их команда выделила отдельно для нативных интеграций и тестов. Об этом CNews сообщили представители fly by metrics.

«На новой площадке самая дорогая ошибка — считать конкурентами только тех, кто продает такой же продукт. На самом деле бренд конкурирует за минуты внимания, а они могут уходить медиа, эксперту или небольшому быстрорастущему каналу. Поэтому аналитика помогает раньше увидеть, куда движется аудитория, какие площадки набирают силу и что именно стоит проверить в медиаплане», — сказал Михаил Сутчев, коммерческий директор компании-разработчика fly by metrics и аналитического сервиса MaxStat.

По итогам проекта команда пересобрала медиаплан: в него вошли 82 площадки из четырех сегментов, включая 25 каналов, которые раньше не рассматривались. Конкурентный мониторинг стали проводить еженедельно вместо ежеквартально, а контентные решения — проверять через короткие тесты, а не ориентироваться только на опыт прямых конкурентов.

Интерес к такой аналитике растет вместе с рекламным рынком «Макс». Недавнее совместное исследование MaxStat и «Рекламной сети Яндекса» показало, что 66,3% администраторов каналов регулярно используют аналитику, почти половина — для оценки конкурентов.


Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Власти разрабатывают единые понятные правила, по которым сайты попадут в «белый список»

Америка наживается на россиянах. Российские запросы в Claude вчетверо дороже американских

Удар по VPN. Власти вернулись к идее брать отдельную плату за международный трафик

Гигант российской онлайн-розницы потратит полмиллиарда на выкуп падающих в цене акций

В споре о правах на ИИ-персонажа Роспатент встал на сторону итальянской компании

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще