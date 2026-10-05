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Мобильная сеть улучшилась в 46 населенных пунктах Татарстана

С начала 2026 г. «Летай» построил и модернизировал 134 базовые станции в 46 населенных пунктах Татарстана. Одним из результатов стал рост скорости мобильного интернета на 50% в Альметьевске и Мензелинске, где на 51 объекте связи провели рефарминг – расширили полосу LTE. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Расширение сети ведется там, где увеличивается потребление трафика: в новостройках крупных агломераций, а также в пригородных зонах и СНТ. Только за первый месяц осени технические работы охватили семь площадок связи в трех районах республики. В Пестречинском районе новую базовую станцию запустили в быстро разрастающихся Куюках, а в Набережных Челнах и Тукаевском районе улучшили связь в 20-м, 45-м и 58-м комплексах, жилом массиве «Ближний» и дачном секторе на юго-западе автограда. Инфраструктуру развивают и в таких населенных пунктах, как Богатые Сабы, Кукмор, Муслюмово и др.

Помимо расширения уличного покрытия, оператор усиливает сигнал внутри ТЦ и других мест массового посещения. Так, в этом году запустили индор-станцию в казанском комьюнити-центр «АРТ», что обеспечило абонентам стабильный доступ на всех этажах здания. Устойчивость инфраструктуры подтвердилась и во время масштабных городских событий. Например, на праздновании 60-летия Нижнекамска порядка 10 тыс. абонентов «Летай» сгенерировали свыше 150 ГБ трафика. Несмотря на двукратный рост нагрузки на сеть по сравнению с обычным днем, дополнительные передатчики обеспечили гостей мероприятия качественной связью.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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