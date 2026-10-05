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На Wildberries запустили продажу динамических туров по России

На Wildberries (входит в группу RWB) запустили продажу динамических туров по России. Они формируются в режиме реального времени под запрос туриста из доступных на сервисе WB Travel вариантов прямых перелетов и проживания на внутренних направлениях. Бронирование уже доступно в приложении и на сайте Wildberries. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Для бронирования необходимо зайти во вкладку «Туры», выбрать направление внутри России и даты поездки — после этого сервис сформирует доступные предложения под заданные параметры. Тур состоит из перелета и проживания. Оплатить тур можно банковской картой, через СБП или «WB Кошелек». На всех этапах путешествия пользователям доступна круглосуточная поддержка WB Travel.

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«Мы продолжаем расширять ассортимент WB Travel и делать сервис удобнее для путешественников с самыми разными запросами — и теперь можем предлагать пользователям более гибкий формат поездок по России: турист сам выбирает направление и даты, настраивает отдых под себя и при этом получает туроператорские гарантии. Кроме того, динамическое пакетирование позволяет охватывать и те направления, куда классические туроператоры не всегда формируют готовые турпакеты», — отметил руководитель WB Travel Тарас Демура.

WB Travel ранее вошла в реестр туроператоров для запуска динамического пакетирования. Статус туроператора позволит WB Travel оказывать комплексные туристические услуги напрямую и расширить предложение. Также на WB Travel представлены туры стратегического партнера сервиса — туроператора FUN&SUN.

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