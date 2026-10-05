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PAM Infrascope подтвердил свою эффективность для защищенного удаленного доступа к RDS-фермам

Компания «Онланта», российский сервис-провайдер в области ИТ-решений и облачных технологий, протестировала PAM Infrascope для организации безопасного подключения сотрудников к терминальным серверам, включая ферму RDS. В ходе тестирования решение подтвердило свою работоспособность и эффективность. Об этом CNews сообщили представители «Онланты».

Перед компанией стояла задача обеспечить безопасное подключение сотрудников к терминальным серверам, включая ферму RDS. В качестве потенциального решения тестировалась система контроля привилегированного доступа PAM Infrascope, которую развернули в публичном облаке «Онланты». Особенность задачи заключалась в реализации специфичных требований к решениям класса PAM.

Команда NGR Softlab оперативно отреагировала на потребность «Онланты», реализовав в Infrascope подключение к RDS-фермам через стандартный RDP-cценарий. Специалисты «Онланты» проверили привилегированное подключение по SSH, подключение к собственным RDS-фермам, возможность аудита, OCR и работу SFTP.

PAM Infrascope передает запрос на RDS Connection Broker, который определяет, на какой конкретно RD Session Host (сервер в ферме) направить пользователя. Для специалиста компании – привилегированного пользователя – при этом сохраняется привычный формат работы через RDP, а доступ к инфраструктуре проходит через централизованную PAM-систему. Это позволяет применять к таким подключениям единые политики контроля привилегированного доступа, а также регистрировать и контролировать действия пользователей в рамках сессий.

В ходе тестирования решение подтвердило свою работоспособность и эффективность. Отдельно была отмечена возможность изоляции браузера для разграничения доступа к веб ресурсам.

«Предложенное нами решение актуально для российских компаний, поскольку RDS остается распространенной технологией организации удаленного доступа в корпоративных Windows-средах. При работе с большим количеством RDS-ферм PAM Infrascope позволяет централизовать доступ привилегированных пользователей, не создавая для каждой фермы отдельный сценарий работы и сохраняя привычную для специалистов модель подключения по RDP», — сказал Дмитрий Симак, менеджер продукта PAM Infrascope

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«Для нас при оценке PAM-решения было важно понять, насколько его возможности соответствуют особенностям инфраструктуры и рабочим сценариям пользователей. Поэтому в рамках тестирования мы сосредоточились не только на базовой функциональности, но и на специфичных для нас задачах, в том числе на работе с RDS-фермами», – сказал Анатолий Трифонов, руководитель направления облачных сервисов «Онланты».

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