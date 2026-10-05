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«Рувики» представила тематический раздел о Нюрнбергском процессе

Интернет-энциклопедия «Рувики» запустила новый тематический раздел «Нюрнбергский процесс» на портале «Летопись утрат». Запуск приурочен к годовщине вынесения Международным военным трибуналом приговора главным нацистским преступникам. Оглашение приговора проходило 30 сентября — 1 октября 1946 г. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

В новый раздел вошли 60 энциклопедических статей, посвященных самому Нюрнбергскому процессу, последующим судебным процессам над нацистскими преступниками, обвиняемым, организациям, признанным преступными, а также судьям и обвинителям.

Отдельное внимание уделено материалам о преступлениях нацистской Германии против населения Советского Союза. Во время Нюрнбергского процесса международному трибуналу были представлены доказательства массового уничтожения мирных жителей СССР, убийств военнопленных и насильственного угона советских граждан на принудительные работы. Советская сторона, в частности, использовала документы Чрезвычайной государственной комиссии, раскрывавшие организованный характер преступлений против советских граждан.

«Нюрнбергский процесс — это не только важнейшая страница мировой истории, но и огромный массив документальных свидетельств преступлений нацизма. Для нас важно сделать эти материалы понятными и доступными широкой аудитории, опираясь на исторические источники, архивные документы и экспертную оценку. Новый раздел позволяет увидеть не только сам ход процесса, но и свидетелей, документы и доказательства, на основании которых преступления нацистского режима получили международную правовую оценку», — отметил Владимир Медейко, генеральный директор «Рувики».

Материалы Нюрнбергского процесса входят в документальную основу изучения геноцида советского народа нацистской Германией и ее союзниками. Новый раздел раскрывает важную часть темы портала «Летопись утрат»: как доказательства преступлений нацистов против населения СССР были представлены международному суду и как проходило привлечение руководителей нацистской Германии к ответственности.

Раздел включает: 14 статей о судебных процессах, включая основной Нюрнбергский процесс и последующие процессы; 24 статьи об обвиняемых — главных нацистских преступниках; пять статей об организациях, признанных преступными, включая НСДАП, СС, СД и Гестапо; 17 статей о судьях и обвинителях СССР, США, Великобритании и Франции.

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При подготовке материалов использовались сборники документов Нюрнбергского процесса, стенограммы Международного военного трибунала, а также труды российских историков и юристов, посвященные Нюрнбергскому процессу.

Статьи раздела дополнены архивными видеозаписями, документами и фотографиями федерального архивного проекта Росархива «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Материалы проходят экспертное рецензирование: 24 статьи раздела уже прошли рецензирование в Российской академии наук, еще 36 находятся на рецензировании.

Новый раздел стал продолжением развития портала «Летопись утрат», посвященного сохранению исторической памяти и систематизации достоверных сведений о преступлениях нацистов и их пособников против населения СССР в годы Великой Отечественной войны.

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