Спрос на онлайн-обучение для школьников вырос на 40% –– исследование Mail и «Учи.ру»

«Почта Mail» совместно с «Дети Mail» и «Учи.ру» выяснили, как россияне относятся к использованию технологий в обучении, какие инструменты считают наиболее полезными и для решения каких задач готовы их использовать. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Опрос проведен среди пользователей проекта Дети Mail в сентябре 2026 года. Всего в нем приняли участие 2 500 россиян. Также в исследовании использованы агрегированные данные «Учи.ру» о пользовательском поведении и востребованности образовательных форматов.

Опрос показал, что цифровые сервисы стали важной частью образования: 8 из 10 школьников используют почтовые, облачные и образовательные сервисы для учебы, а 42% родителей видят больше плюсов в возможности получать знания онлайн. Чаще всего дети используют цифровые инструменты, чтобы разобраться в сложной теме или с домашним заданием (45%), а также для просмотра уроков онлайн (28%).

По данным «Почты Mail», в 2026 г. количество чеков за покупки онлайн-курсов и репетиторов в категории «Образование» увеличилось на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, а число пользователей, совершавших покупки в этой категории –– на треть. При этом средний чек составил 4860 руб. В «Учи.ру» отмечают, что семьи все чаще выбирают разные форматы дополнительного обучения в зависимости от задач ребенка. Наряду с индивидуальными занятиями растет интерес к мини-группам: аудитория этого направления увеличивается в среднем на 50% квартал к кварталу.

В период обучения 6 из 10 школьников хранят учебные материалы сразу в нескольких местах — на смартфоне, в облачном хранилище или в почте. Еще 35% сохраняют файлы только на компьютере или телефоне.

Родители рассматривают дополнительное онлайн-обучение как возможность для развития ребенка. Почти половина (45%) считают, что ребенок может заниматься онлайн один-два часа в день без вреда для здоровья, еще четверть допускают более двух часов. По мере взросления школьника время, которое он проводит в цифровой образовательной среде, увеличивается. На этом фоне онлайн-сервисы все чаще становятся инструментом самостоятельной учебы и подготовки к конкретному результату: по данным «Учи.ру», каждая вторая семья учеников 9–11 классов использует их для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

По результатам опроса «Дети Mail», половина опрошенных считает, что технологии дополняют учителя, который остается главным источником знаний. Еще четверть видит в нем наставника и помощника, а не просто источника знаний. Похожую логику показывают и данные «Учи.ру»: педагоги чаще всего используют платформу для закрепления изученного материала (71%) и контроля знаний (63%). Среди обучающих карточек эти сценарии выражены еще сильнее: 77% используют их для лучшего усвоения темы, 52% — для автоматизации навыка и столько же — для контроля знаний.

Что касается ИИ в образовании, то чаще всего ему готовы доверить объяснение сложных тем и поиск информации по предмету (20%), а также проверку домашних заданий, помощь с докладами и презентациями –– 18% и 16% соответственно. Однако каждый пятый пока не готов поручать ИИ задачи, связанные с обучением ребенка.