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«Яндекс Поиск» и «Синхронизация» запустили курс о том, как создавать контент в эпоху ИИ

«Яндекс Поиск» и образовательная платформа «Синхронизация» запустили бесплатный курс «Писать для людей в эпоху ИИ». Он посвящен тому, как брендам и медиа создавать полезные для аудитории материалы, повышать их шансы стать источниками ИИ-ответов и при этом оставаться узнаваемыми.

В поисковой выдаче пользователь может увидеть краткий ответ по теме, а к источнику обратиться за подробностями, контекстом, авторским анализом или дополнительными подтверждениями. Так, знакомство с компанией или изданием может начаться с ИИ-ответа — еще до перехода на сайт. В курсе эксперты разбирают, как работать с материалами в этой ситуации и поддерживать связь с аудиторией.

Михаил Сливинский, амбассадор интернет-площадок в «Поиске Яндекса», расскажет, как меняется путь пользователя к информации, какую роль играют источники в ИИ-ответах и какие свойства материала повышают его шансы стать источником быстрого ответа «Алисы».

Михаил Вишневский, креативный директор, лектор и член жюри ADCR, Mixx Awards и Silver Mercury, объяснит, как сделать полезный материал запоминающимся: увидеть за запросом реальную задачу человека, вызвать узнавание, сформировать собственный голос и продолжить коммуникацию с аудиторией после публикации.

Жанель Куандыкова, журналист и главный редактор SETTERS Media, расскажет, как медиа формулируют редакционную идею, выбирают собственный ракурс, находят свою аудиторию и остаются узнаваемыми в разных каналах.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«ИИ-ответ может стать точкой знакомства с брендом или медиа, но одного упоминания в нем недостаточно, чтобы выстроить связь с аудиторией. Поэтому важно не просто выпускать больше материалов, а создавать такие, к которым хочется вернуться: с точными фактами, собственной экспертизой, ясным ракурсом и узнаваемым голосом. В курсе мы как раз соединяем эти три подхода: поисковый — разбираем, как формируются ИИ-ответы и что помогает материалу стать их источником; креативный — как сделать текст запоминающимся и вызвать отклик; редакционный — как выбирать темы и ракурсы и оставаться на связи с аудиторией в разных каналах», — сказал Михаил Сливинский.

Курс адресован PR-специалистам и руководителям коммуникаций, бренд- и контент-маркетологам, редакторам, авторам и руководителям медиа, а также командам бизнеса, которые развивают контент и делятся профессиональными знаниями. Практические чек-листы можно использовать при подготовке материалов бренда, медиа или публикаций на основе собственного опыта.

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