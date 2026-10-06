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ДОМ.РФ: платформенная экономика требует единых стандартов данных и равного доступа участников

Платформенная экономика требует единых стандартов данных и равного доступа участников, при этом данные должны управляться по прозрачным правилам. Об этом сообщил член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления ДОМ.РФ Банка Николай Козак в рамках пленарной сессии «10 лет финтех-отрасли в России — ключевые результаты и вопросы развития финансовых технологий» на форуме «ФИНТЕХ Х10».

По его словам, за последние годы в России была создана уникальная цифровая инфраструктура, поддерживаемая государством: от «Госуслуг» и инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) до СБП и биометрии. Совместная работа регуляторов, ведомств и участников рынка позволила сформировать систему без мировых аналогов, где государство, бизнес и граждане обмениваются информацией, на которой базируется большинство социально значимых услуг. Это позволило создать предпосылки для внедрения цифровых платформ и экосистем сервисов.

«В рамках платформенной экономики граница между удобной экосистемой и монополизацией проходит там, где платформа начинает навязывать клиенту своего поставщика или ограничивать доступ конкурентам. Само по себе объединение поиска квартиры, ипотеки и оформления сделки удобно. Вопрос: какие правила действуют внутри и как сделать так, чтобы данные управлялись по прозрачным правилам», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что сегодня покупатель ищет жильё на одной площадке, рассчитывает ипотеку на другой, затем обращается в банк и к застройщику, на каждом этапе заново объясняя свою задачу и передавая информацию. Для решения такой проблемы ДОМ.РФ развивает маркетплейс на наш.дом.рф с удобным клиентским путём. На маркетплейсе госкомпания планирует встроить цифрового финансового брокера, с помощью которого человек сможет при выборе квартиры оценить первоначальный взнос, ежемесячный платёж и варианты финансирования, а впоследствии заключить сделку в безопасном цифровом контуре.

«Для рынка жилья практической проблемой остаётся разнородность данных об одном объекте — участники используют разные сведения, тратят время на их сбор и проверку. Общие идентификаторы и правила обмена могли бы сократить эту работу, но нужно заранее определить, кто получает доступ к данным, на каких условиях и кто отвечает за их достоверность. Так, к примеру, ДОМ.РФ уже разработал и внедрил на наш.дом.рф идентификатор новостроек — уникальный код, с помощью которого можно быстро проверить характеристики квартиры из первоисточника и сравнить их с условиями договора ДДУ. Результат для покупателя конкретен: меньше повторных действий, понятные условия покупки и возможность сравнить предложения», — рассказал Николай Козак.

В заключение спикер отметил важность развития Цифрового профиля «Госуслуг». Он подчеркнул, что для качественного рывка в рамках развития платформ важен запуск Цифрового профиля юридических лиц. Такой инструмент позволит бизнесу — прежде всего застройщикам, банкам и другим участникам рынка — единожды подтверждать свои данные и переиспользовать их при подключении к платформам, получении разрешений и работе с финансовыми сервисами. Это сократит издержки на сбор и проверку сведений, снизит риск ошибок и создаст основу для равного доступа участников к платформенной экономике.

Рекламаerid:2W5zFGZ7kp1Рекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614 / 1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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