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Fix Price начал сотрудничество с Glovo – маркетплейсом Сербии

Fix Price Group PLC, сеть магазинов низких фиксированных цен, расширяет возможности онлайн-покупок в Сербии: теперь товары сети доступны на маркетплейсе Glovo. Аудитория сербского Glovo составляет 520 тыс. активных покупателей. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

На площадке представлен ассортимент продукции Fix Price из различных товарных категорий. Причем Fix Price является единственным на маркетплейсе продавцом в категориях «Товары для дома», «Декор» и «Одежда», предлагая уникальный ассортимент.

Заказать товары Fix Price на Glovo можно в трех городах Сербии, где уже открыты магазины сети: Белграде, Нови-Саде и Панчево. Доставку осуществляют курьеры платформы, стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в среднем она составляет около 250 сербских динаров. Для пользователей подписки Glovo Prime доставка осуществляется бесплатно. Время ожидания курьера – от 20 минут.

Партнерство с маркетплейсом позволит Fix Price предложить покупателям дополнительный удобный канал приобретения товаров и одновременно расширить аудиторию за счет пользователей платформы.

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Fix Price Group PLC вышла на рынок Сербии в августе 2026 г. и меньше чем за месяц расширила свое присутствие в стране до 10 магазинов. Сейчас работают: шесть торговых точек в столице страны – Белграде, три – в крупном городе Нови-Сад и один – в городе Панчево.

Fix Price продолжит развивать свое присутствие в Сербии и совершенствовать клиентский опыт. Компания готовится к запуску программы лояльности. Сеть Fix Price работает в Казахстане, Белоруссии, Армении, ОАЭ, Узбекистане и других странах.

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