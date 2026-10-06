«Т-Банк» выделит в социальной сети «Пульс» инвесторов с подтвержденным инвестиционным опытом

«Т-Банк» вводит в социальной сети для инвесторов «Пульс» отдельный статус для авторов — «Легенды Пульса». Новый статус поможет пользователям быстрее оценивать авторов финансового контента и находить тех, у кого есть большой инвестиционный опыт, стабильная история публикаций и высокая репутация внутри платформы. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Легендами Пульса» могут стать авторы, которые прошли отбор экспертов команды «Пульса», а также имеют подтвержденный опыт и положительную доходность от инвестирования (портфель от 5 млн. рублей с положительной доходностью, сумма подписок на стратегии автоследования автора — от 200 млн рублей), длительную историю публикаций на платформе (от двух лет, аудитория от 10 тыс. подписчиков) и никогда не нарушали правила сообщества.

Среди авторов площадки, которые уже стали «Легендами», такие известные в инвестиционном сообществе блогеры, как Василий Олейник (Vasiliy_Oleynik), Яков Николотов-Бородин (Cocklomax), Мурад Агаев (Agaev1003) и другие.

На платформе «Пульс» изначально работают инструменты, которые позволяют площадке отслеживать качество контента. А новый статус добавляет еще один уровень навигации — визуальный ориентир, который помогает читателям быстрее находить авторов с большим подтвержденным опытом и устойчивой репутацией. Таким образом, при оценке финансового контента инвестор сможет учитывать не только сам текст или популярность автора, но и весь контекст: историю активности на платформе и реальные инвестиционные результаты.

Авторы со статусом «Легенда Пульса» получают дополнительную медиаподдержку в «Пульсе», доступ к образовательным и отраслевым мероприятиям, возможность прямого общения с экспертами рынка и эмитентами.

Сегодня в «Пульсе» публикуется более 140 тыс. авторов, у 500 из них аудитория превышает 10 тыс. подписчиков. Ежемесячно пользователи размещают более 1 млн постов и комментариев, а среднемесячная аудитория платформы составляет 1,5 млн человек. Все посты, независимо от опыта автора, оцениваются модераторами площадки для предотвращения нарушения правил платформы и попыток манипулирования рынком. Начать вести блог в «Пульсе» может любой пользователь: для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на платформе и начать публиковать материалы.

Павел Володин, руководитель социальной сети для инвесторов «Пульс», «Т-Банк»: «Когда инвестор ищет качественный финансовый контент, важно не только, насколько убедительно звучит автор, но и какой реальный опыт стоит за его мнением. Поэтому в «Пульсе» изначально действуют единые правила публикаций, модерация и механизмы, которые помогают ограничивать недобросовестный контент. Новый статус не делит авторов на «хороших» и «плохих», а добавляет еще один ориентир для читателя — помогает быстрее находить тех, у кого есть значимый подтвержденный опыт и сильная история внутри сообщества. Для нас это следующий этап развития «Пульса» как среды, где качество инвестиционного контента поддерживается не только правилами платформы, но и понятной системой роста для авторов».