«Яндекс Лавка» расширила рободоставку до 130 дарксторов

Теперь роверы возят заказы из 130 дарксторов «Яндекс Лавки» в России — это каждый шестой из 736 складов сервиса. Рободоставка дает покупателям еще один способ получить заказ и помогает разгрузить курьеров при наплыве заказов, в том числе в непогоду. В сентябре 2026 г. число заказов, доставленных роверами за день, достигло 10 тыс.

Сейчас рободоставка «Лавки» доступна в одиннадцати городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Иннополисе, Мурино, Одинцове, Долгопрудном, Люберцах, Красногорске и Химках. До конца 2026 г. сервис планирует подключить к ней еще не менее 270 дарксторов, в том числе в двух новых городах — Воронеже и Тюмени. Тогда роверы будут доставлять заказы как минимум из 400 точек — это более чем втрое больше, чем сейчас.

По данным исследования ВЦИОМ, большинство жителей городов, где роботов пока нет, позитивно или нейтрально относятся к их появлению. Среди преимуществ рободоставки опрошенные называют независимость от погодных условий и бесконтактность. Две трети респондентов считают, что ее развитие поможет решить проблему нехватки курьеров.

Помимо «Яндекс Лавки», роботы-доставщики «Яндекса» возят заказы «Еды», «Доставки» и компаний-партнеров. Во II квартале 2026 г. парк превысил 1000 роботов.